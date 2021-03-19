Как остановить выпадение волос: ученые назвали эффективное средство

Исследователи обнаружили, что экстракты этого красивого и целебного цветка способны бороться как с облысением (алопецией), так и улучшить структуру и объем локонов. Доказательства эффективности растения в борьбе с выпадением волос опубликованы в журнале Нindawi.

В самом исследовании говорится, что Nelumbinis или индийский лотос, особенно экстракты семян растения, предотвращают выпадение волос и способствуют регенерации волосяного покрова. Облысение или выпадение волос – это не только физиологический процесс в организме. Редкая шевелюра, а тем более – лысина заставляет быть менее уверенным в себе, в итоге человек постоянно испытывает стресс. От выпадения волос и алопеции существует множество средств, но именно растительные компоненты наиболее привлекательны. Потому что они более натуральные и созданы самой природой.