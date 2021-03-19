Сб, 20.03.2021
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Готовим вареники с картофелем и грибами: просто и вкусно

Вареники с картошкой – это классика, так же как и вареники с творогом. А что если к картофельной начинке для вареников добавить сырое яйцо и пару ложек творога? Получится неожиданно и вкусно. ФОТО: Дмитрий Байрак/dbstudio

Великий пост перед Пасхой – один из самых продолжительных и строгих. В 2021 году он продлится до 1 мая. В течение 48 дней православным христианам запрещено употреблять в пищу мясо, птицу, молочные продукты и яйца, пишет Сегодня.

Рыба разрешена лишь в некоторые дни. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, сделайте вкусные домашние вареники с начинкой из картофеля, жареного лука и грибов.

Постные вареники с картошкой и грибами

Ингредиенты:

  • 500 г муки
  • 200 мл муки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Щепотка соли
  • 5 шт. картофеля
  • 200 г грибов
  • 2 шт. репчатого лука

Способ приготовления:

  1. Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка.
  2. Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре.
  3. Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре.
  4. Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипите края.
  5. Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания.
  6. Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.

Полезный совет

Если вареники останутся, выложите их на поднос и заморозьте. Переложите в пакеты и храните в морозильной камере.

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