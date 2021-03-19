Готовим вареники с картофелем и грибами: просто и вкусно

Рыба разрешена лишь в некоторые дни. Если вы не знаете, что приготовить на ужин, сделайте вкусные домашние вареники с начинкой из картофеля, жареного лука и грибов.
Постные вареники с картошкой и грибами
- 500 г муки
- 200 мл муки
- 2 ст. л. растительного масла
- Щепотка соли
- 5 шт. картофеля
- 200 г грибов
- 2 шт. репчатого лука
- Смешайте просеянную муку, воду, растительное масло и соль. Замесите тесто для вареников, заверните его в пленку и отложите в сторону, пока готовится начинка.
- Очистите картофель, нарежьте и отварите до готовности. Разомните в пюре.
- Лук и грибы нарежьте, обжарьте в сковороде до мягкости. Перемешайте с картофельным пюре.
- Раскатайте тесто на присыпанной мукой поверхности, вырежьте кружочки. Разложите сверху начинку и защипите края.
- Получившиеся вареники опустите в кипящую подсоленную воду, варите на слабом огне пять-семь минут после закипания.
- Вареники можно подавать с жареным луком и зеленью.
Если вареники останутся, выложите их на поднос и заморозьте. Переложите в пакеты и храните в морозильной камере.