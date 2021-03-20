Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Эта неделя марта будет активной и позитивной для многих дам, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не надеяться на волю случая и брать судьбу в свои руки. Своевременные рекомендации помогут определиться с планами и успешно выполнить все то, что было намечено на период с 22 по 28 марта.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют начать неделю с упражнений по достижению внутренней гармонии. Венера, переходящая в созвездие Овна, будет негативно влиять на эмоции, что может спровоцировать ссоры и конфликты в отношениях, а значит, на этой неделе важно оставаться в состоянии покоя. Благодаря умению вовремя остановиться женщины этого Знака смогут избежать неприятностей и сохранить прекрасные отношения с семьей и с коллегами.

Женщина-Телец

Дам-Тельцов в конце марта ждут перемены к лучшему. Энергетика звезд и планет будет позитивной, а значит, можно смело менять имидж, воплощать в жизнь смелые идеи и прощаться со всем, что усложняет путь к счастью. Астрологи рекомендуют не терять времени даром и использовать шанс, подаренный судьбой. Женщины этого Знака смогут обрести больше, если перестанут оглядываться на окружение и найдут личный путь к счастью.

Женщина-Близнецы

У женщин-Близнецов неделя начнется не с самых удачных моментов. Первые два дня энергетика звезд и планет будет влиять на настроение, и Близнецам важно сохранять уверенность и не провоцировать конфликты. Такая тактика убережет от ненужных скандалов и выяснения отношений. Со среды ситуация исправится, и астрологи рекомендуют направить силы на налаживание отношений в семье, а также не бросать начатое.

Женщина-Рак

Конец марта для дам-Раков будет не самым простым. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться восстановлением биополя, чтобы исключить негативное влияние со стороны недоброжелателей. Не будут лишними для женщин этого Знака и аффирмации, повышающие самоуверенность. Благодаря им получится дать отпор обидчикам и не навредить своей репутации.

Женщина-Лев

Львицам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться на сфере отношений. Завершающая неделя марта прекрасно подходит как для укрепления семейных уз, так и для поиска отношений. Повезет и тем, кто ищет надежных деловых партнеров или друзей. Секрет успеха прост: доброжелательность, внимательность и обаяние. Внутренний голос не даст обмануться, поэтому игнорировать интуицию не стоит.

Женщина-Дева

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют меньше времени проводить в больших компаниях — есть риск столкнуться с токсичными людьми, которые будут негативно влиять на настроение и самочувствие. Дамам этого Знака важно сохранять душевное равновесие, а также позаботиться о собственной защите, чтобы не стать жертвами энергетических вампиров. Завершить март на позитивной ноте получится, если направить силы в русло решения текущих задач.

Женщина-Весы