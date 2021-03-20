Ведущая «Давай поженимся!» назвала способ избежать развода

Сябитова отметила, что одна из главных причин разводов заключается в том, решение вступить в брак было поспешным и необдуманным. Поэтому самым разумным для девушек было бы в течение года присмотреться к будущему избраннику с разных сторон, узнать его в хорошие и плохие периоды жизни, рекомендовала она. Ведущая предупредила россиянок о том, что если муж не оправдает их ожиданий, они не смогут его «вернуть, как посылку обратно», пишет Lenta.ru.

Сваха призвала россиянок критически относиться к будущему мужу, не поддаваться своим чувствам и быть осторожными. «Нет причин наказывать себя болезненными отношениями, которые ничего не принесут, кроме страданий, потому что только в русских сказках глуповатый Иван-дурак, превращался в прекрасного царевича», — посоветовала Сябитова.

В завершение телеведущая выразила надежду на то, что подписчицы не станут доказывать обратное, думая, что они «исключение из правила».