Мать сняла, как шестилетний сын предотвратил истерику младшего, и милый ролик мигом стал вирусным

Пока четырехлетка хныкал, готовясь разнести приставку вдребезги, старший поделился с ним дыхательной техникой. Пара вздохов — и малыш как по волшебству замолкает и идет по своим делам. Вопрос в том, удастся ли кому-нибудь из родителей так же лихо успокоить детей?

«У моего четырехлетнего сына была настоящая истерика, а мой шестилетний помог ему справиться с ней с помощью дыхания... Должна признаться, я чувствую себя чертовски хорошо», - написала мать, пишет Life.ru.

Когда мама поняла, что происходит, она схватилась за телефон и начала снимать сыновей. Посмотрев получившийся 20-секундный ролик, девушка поделилась им в своем Twitter-аккаунте ashleyoutloud. Видео мигом стало вирусным — меньше чем за два дня его посмотрели 5,7 млн раз. Под твитом мама предупредила, что не успела записать слова сына, которые он произнес незадолго до этого. Теперь все уверены: мальчику, может, и шесть лет, но мудрости у него на все 60!

«Я понимаю, что тебе неприятно, правда. Но тебе нужно лишь подождать. [Приставка] пока еще не готова», - сказал ребенок.

Саму публикацию оценили больше полумиллиона пользователей соцсети. И, судя по тысячам комментариев, многие родители просто мечтают о таком сыне, пишет Mirror.