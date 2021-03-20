Ребел Уилсон похудела на 20 килограммов: в чем ее секрет?

По словам Ребел Уилсон, каждый день до своего тотального похудения она съедала около трех тысяч калорий в день. При этом большая часть рациона состояла из углеводов и даже самый плотный обед или ужин проходили словно впустую, девушка по-прежнему оставалась голодной, хотя физически восполнила необходимость в еде.

Ребел Уилсон ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

В связи с этим 40-летняя звезда Голливуда решила пересмотреть свой рацион питания. И не зря - ей удалось похудеть на 20 килограммов! Получается, неспроста говорят, что от питания зависит очень многое, в том числе объём вашей талии или бедер. Поэтому красотка, но все еще на тот момент пышка, решила выбрать диету с высоким содержанием белка, пишет Medikforum.ru.

«Это было сложной задачей, потому что раньше я не ела много мяса. Сейчас я ем рыбу, лосось и куриную грудку», - призналась звезда, подчеркнув, что срывы иногда беспокоят её.

Обычно ни один срыв не обходится без того, что девушка начинает себя корить. Так делать не стоит, уверена Ребел Уилсон. Она признается, что её питание не состоит только из здоровой и полезной пищи. Иногда в меню «пробиваются» продукты, которые вредны и не так полезны для здоровья и похудения. Но звезда убеждена: во всем нужен баланс!

Ребел Уилсон ФОТО: HENRY NICHOLLS/REUTERS

«Я придерживаюсь правила, что ничего не запрещено. Вы спросите, могу ли я съесть бургер. А я отвечу: »Нет ничего запретного!«. Я могу пойти в фастфуд-ресторан и съесть половину того, что ела раньше. Я съем бургер и немного картошки фри, и тогда почувствую себя хорошо», - говорила Уилсон.

Ребел призналась, что именно пандемия, обрушившаяся на наш мир в 2020 году, помогла ей взглянуть на себя с другой стороны, а затем изменить пищевые привычки. А также у звезды стало гораздо больше времени для того, чтобы заняться собой и собственной фигурой.

Но самое главное - Ребел Уилсон по-другому взглянула на себя. Ее самосознание перевернулось. По словам артистки, раньше она не очень любила свое тело, отражение в зеркале, но со временем ситуация изменилась, она стала ценить себя.

«Все сводится к самооценке и любви к себе», - говорит знаменитость.

Надо заметить, что Уилсон в свое время набрала лишний вес из-за стресса. Она стала заедать его калорийной едой, продуктами с сахаром. Годы шли, вес рос, Уилсон пробовала много различных диет. Но это не помогало. Только со временем ей удалось прийти к принятию себя и решить множество проблем.

Актриса говорит, что не станет когда-то как большинство моделей и вряд ли добьется параметров 90-60-90. Это ее не так сильно интересует, главное для красотки, похудевшей на 20 кг, - здоровье. Как физическое, так и психологическое.