Как определить, что обувь не просто не подходит, а вредит ногам

Тогда ноги начинают болеть и меняется их внешний вид. Из-за этих проблем сильно страдает качество жизни. Сложно заниматься обычными ежедневными делами, когда каждый шаг доставляет неудобства.

Международные исследования показывают, что боль в стопе часто бывает признаком неправильно подобранной обуви. Недостаточно просто купить широкую удобную модель на невысоком каблуке и мягкой подошве.

Как измерить полноту обуви самостоятельно

По европейской системе выделяют пять основных видов полноты. От Е — для узкой ноги до L — для очень полных ног с изменением формы стопы.

Определять полноту лучше вечером, для более точного результата. Нужно сантиметром измерить обхват стопы по самым выступающим точкам носочной части. Затем сопоставить свой размер и результат измерения по таблице.

ФОТО: Lisa.ru

Если полнота больше значений K по таблице, то это полнота L.

Как понять, что обувь не подходит

Если ноги к вечеру сильно устают и отекают, возможно, эта модель или производитель не подходит. При нестандартной стопе и увеличенной полноте ноги, не стоит даже рассматривать стандартные модели, которых больше на обувном рынке. В этом случае нужна обувь повышенной комфортности с соответствующей полнотой.

Признаки неправильно подобранной обуви

Косточка на первом пальце

Отслойка ногтевой пластины

Боль в пятках, особенно к вечеру

Натоптыши на стопе

Неприятный запах, мокрые ноги

Мозоли на пальцах или между пальцами

Врастание ногтей

Эти и другие проблемы случаются, если пальцы сдавливаются тесной колодкой, повышается нагрузка на переднюю часть стопы или колодка не подходит для стопы. Кроме этого, может быть неподходящая полнота модели или материалы низкого качества . Если ты заметила такие признаки, то лучше задуматься о смене обуви.

Как выбирать обувь

Если нет возможности или времени обратиться к врачу, то лучше выбирать бренды обуви повышенной комфортности с увеличенной полнотой, специально разработанные для нестандартных ног (увеличенная полнота обозначается на стельках буквой H). Такая обувь поможет избежать мозолей, усталости и боли в ногах, а кроме того уменьшает вероятность образования косточки на большом пальце .

Также нужно обратить внимание на материалы, из которых изготовлена обувь. Хорошо, если верх сшит из натуральной кожи, а внутри выбранной модели нет швов, особенно в зоне косточки большого пальца.

Присмотрись к моделям, в которых есть шнуровка и молния одновременно. Шнуровка помогает держать ногу плотно, не мешает кровотоку стопы и дает возможность изменять объем обуви. А молния упрощает застегивание и расстегивание.

Стелька должна быть с поддержкой свода и выниматься. Так можно заменить обычный вариант на индивидуальный, сделанный на заказ по совету подиатра.

Кроме этого присмотрись к моделям с мягкими анатомическими стельками, которые повторяют рельеф стопы.

Как правильно покупать обувь

Когда ты идешь в магазин, чтобы купить себе обувь, воспользуйся этими правилами, они помогут выбрать подходящую модель:

Определи свою полноту и всегда выбирай обувь с учетом этого параметра.

Нога не должна скользить внутри обуви, нужна поддержка.

Покупай обувь во второй половине дня, когда нога немного отекает.

Надень носки или колготки, которые собираешься носить с этой моделью.

Во время примерки пошевели пальцами ног, чтобы убедиться, что ты немного не достаешь до носка.

Не бери обувь со швами внутри, которые могут вызвать дискомфорт в дальнейшем.

Походи, попрыгай в обуви, немного подожди. Если нога сразу вспотела, возможно, обувь «не дышит».