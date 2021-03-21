Названы мешающие похудеть болезни

Так, мешать снижению веса может депрессия. Отмечается, что в данном случае организм проходит через серьезную нагрузку, ввиду чего человек может себя чувствовать эмоционально плохо. Вместе с тем люди могут начать заедать свой стресс.

У женщин похудение может быть неэффективным из-за синдрома поликистозных яичников, который провоцирует сбой менструального цикла. Это, в свою очередь, влияет на общий гормональный фон и приводит к нестабильности массы тела.