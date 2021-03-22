АНТИТОП-5: что категорически нельзя носить женщинам после 40 лет?

После 40 лет женщинам стоит быть особенно осмотрительным со своим гардеробом. Даже если фигура позволяет, а от любимых вещей отказываться не хочется, некоторые наряды становятся неуместными.

Леопардовый принт

Первое правило для женщин старше 40 — забыть навсегда про леопардовый принт. Для многих он является синонимом безвкусицы, даже дорогие предметы гардероба такого цвета вызывают ощущение неудачницы в годах. Однотонная же одежда никогда так не подведет.

Ультра-мини

Короткие юбки (особенно кожаные!) с годами становятся женщине не к лицу. Пусть ваши ноги достойны того, чтобы из показать, но женщина 40+ в мини-юбке многим кажется смешной. Вместо этого лучше подчеркнуть фигуру юбкой-карандаш или длинной юбкой без пышного подола.

Облегающие наряды

Плотно обтягивающая одежда не рекомендуется для женщин среднего возраста. Не все могут похвастаться тонкой талией, но и стройным представительницам слабого пола стилисты рекомендуют выбирать элегантные вещи прямого кроя.

Расклешенные джинсы

Мода на джинсы-клеш уходит и снова возвращается — раз за разом. Но в любом возрасте они хорошо сидят только на некоторых типах фигуры. А если женщине за 40, то со стороны она кажется образчиком отсутствия вкуса, пишет женский портал Ivona.

Крупные аксессуары

Массивные украшения — браслеты, бусы, медальоны, броши, серьги — рекомендуются молодым девушкам. А после 40 женщинам советуют выбирать что-то простое, лаконичное и элегантное.



