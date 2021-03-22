Васильев рассказал, как при помощи одежды скрыть сутулость

Народный стилист программы Диана предложила свой вариант коррекции внешних особенностей героини. Она облачила ее в многослойный аутфит, из-под которого выглядывал дутый капюшон. И этот прием Васильев назвал беспроигрышным в данном случае, пишет teleprogramma.pro. «Выбор капюшона невероятно идет нашей Анечке. У Анечки ярко выраженная сутулость. Мало того, она все время «съедает» свой подбородок, ищет все время 5 копеек на полу. Чтобы этого избежать, перевес на спине некоторым образом это камуфлирует», - отметил Васильев.