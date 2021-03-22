Пять популярных диет, которые могут привести к дефициту витамина D

О безусловном вреде «быстрых» диет, кажется, знают уже все: они повергают организм в состояние стресса, могут серьезно нарушить обмен веществ, а сброшенные с их помощью килограммы всегда возвращаются – причем, чаще всего в хорошей компании. Красивую фигуру может обеспечить только здоровый рацион – но вот беда, некоторые из привычный планов питания на самом деле могут вызвать дефицит важных витаминов и микроэлементов и в первую очередь – витамина D, который укрепляет кости и играет важную роль в профилактике рака. Обратите внимание на эти «здоровые» диеты – они могут быть не так безопасны, как кажется. Вегетарианская диета

Самый простой способ получить достаточно витамина D – провести 15 минут на солнце. Но чем ближе к зиме, тем труднее это сделать – и тогда на помощь приходят жирная рыба, молочные продукты, яйца и другие продукты, увы, запрещенные для адептов вегетарианской и веганской диеты. Если по каким-то причинам вы выбрали для себя этот рацион, помните, что вам стоит пристально следить за уровнем витамина D и при необходимости принимать его дополнительно. Щелочная диета