Вт, 23.03.2021
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От гостинга до гэтсбинга: тренды современных отношений и что делать, если ты попала в эту ловушку

Когда отношения закончились. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Современный мир — сложный и многогранный. И дело не в том, что раньше у людей было поменьше граней, а мир был попроще, но в том, что теперь мы обо всем говорим больше и чаще. Об отношениях в том числе.

Сегодня романтические отношения между людьми развиваются по сотням разных сценариев. Пытаясь придумать какую-то классификацию, психологи дают им смешные названия, отражающие, впрочем, всю суть. А иногда эти названия рождаются сами по себе, в ходе интернет-дискуссий, например. И тогда ассоциации получаются еще более свежими и интересными. «Лиза» предлагает посмотреть, что это за тренды и что с ними (большинством из них) не так. 

Гостинг 

Хотя ты могла подумать, что это что-то про гостевой брак, на деле название «гостинг» появилось от английского слова ghost («призрак»). Речь идет об отношениях, которые вроде бы развиваются по классическому и, что скрывать, довольно приятному сценарию. Вы отлично проводите вместе время, ходите в кино и рестораны, возможно, мужчина даже успевает познакомить тебя с близкими друзьями или — что редко, но тоже бывает — родителями… А потом просто исчезает. В один «прекрасный» день и без объяснения причин.

Почему это плохо?

Даже если ты настолько железная леди, что могла бы дать фору Маргарет Тэтчер, у тебя все равно есть психика, которая работает по определенным законам. А законы эти такие, что когда нас бросают или оставляют, мы начинаем «вести раскопки» в себе, пытаясь именно там отыскать проблему. На самооценке это сказывается не лучшим образом.

Что делать?

Не вини во всем себя;

не предпринимай больше трех попыток связаться с человеком;

не жди, что он когда-нибудь вернется — продолжай жить своей жизнью.

Мостинг

Эта история очень похожа на гостинг внешне, но более разрушительная по своей сути. Здесь мы говорим о человеке, который ухаживает максимально красиво и с первой встречи говорит тебе о том, что ты женщина его мечты и что у вас есть ментальная связь. Также при каждом удобном случае он упоминает, как ему жаль, что вы не познакомились раньше. Этих фраз так много, а звучат они так убедительно, что ты, конечно, начинаешь в них верить. И тут он пропадает.

Почему это плохо?

Помимо возможных (мы помним про связь с мостингом) проблем с самооценкой, ты остаешься совершенно ошеломленной тем, что произошло. И в первую очередь тебя волнует не что с тобой не так, а то, зачем человеку нужно было прилагать все эти усилия, чтобы потом просто исчезнуть. Это гораздо более запутанная и болезненная ситуация, которую, говорят эксперты, мужчины часто используют для получения высокой отдачи от свидания или секса. Помня о том, что большинство женщин любят ушами. 

Что делать?

Насторожись, если кто-то клянется тебе в любви уже на первом свидании;

будь готова к тому, что все закончится после одной ночи;

опять же, ни в чем себя не вини.

Джекиллинг

Поводом для названия стала готическая повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона об уважаемом докторе и его злобном двойнике. О джекиллинге можно говорить, когда с тобой в отношениях человек, который в конфетно-букетный период ведет себя одним образом, а когда вы начинаете серьезные отношения — другим. Или когда партнер показывает себя исключительно заботливым, внимательным и любящим на людях, но становится агрессивным и раздражительным, когда вы наедине. 

Почему это плохо?

На самом деле, подобное поведение характерно для абьюзеров, так что если не закончить отношения вовремя, ты можешь столкнуться с психологическим и физическим насилием. Слишком резкое изменение эмоций заставляет тебя постоянно находиться в страхе — что-то сказать или сделать не так, повернуть голову не в ту сторону или купить вещь, которую почему-то покупать было нельзя. И чем дольше история продолжается, тем меньше ты отвечаешь за свою жизнь, и тем больше за нее отвечает кто-то еще.

Что делать?

Обрати внимание на «красные флажки», пока все не зашло слишком далеко (например, если он грубит официантам или при вспышках гнева хватает тебя за руки);

уходи из отношений, как только заметишь неладное.

Орбитинг

Такое происходит, когда гостеры и мостеры исчезают из жизни не полностью. То есть, ты-то не знаешь о том, что они где-то рядом, но они остаются на орбите, чтобы в определенный момент вдруг напомнить о себе. Оставить комментарий в социальной сети, поставить пару лайков под твоими фото — и снова исчезнуть. Да, здесь ничего не меняется. Писать тебе сообщения (как, впрочем, и отвечать на твои) никто не собирается. 

Почему это плохо?

Если человек был тебе дорог, ты, снова ощущая его присутствие, возвращаешься во времена, когда вам было хорошо вместе. Это заставляет постоянно нервничать и дергаться, снова ничего не понимать и искать встречи. А еще это может разрушить твои текущие отношения, если они уже успели сложиться.

Что делать?

Не надейся, что человек понял, что всю жизнь искал только тебя — это не так;

заблокируй его в соцсетях и мессенджерах.

Гэтсбинг

Уже представила себе роскошного Леонардо Ди Каприо в костюме и с бокалом шампанского? Лучше не надо. Хотя явление и правда названо в честь главного героя книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в нем нет ничего особенно впечатляющего. Потому что этот человек выкладывает в своих социальных сетях фотографии, видео и посты для того, чтобы произвести впечатление/вызвать ревность/позлить (нужное подчеркнуть) кого-то определенного. Прямо как Джей Гэтсби, устраивающий шикарные вечеринки лишь для того, чтобы на них однажды появилась Дэйзи Бьюкенен.

Почему это плохо?

Если ты выступаешь в роли Дэйзи, ты, скорее всего, даже не заметишь, что что-то происходит. А вот если ты в этой истории — Гэтсби, вся жизнь для тебя начинает крутиться вокруг одного человека. И на все остальное, идет речь о хобби, встречах с друзьями или новом романе, времени не остается. В чем, согласись, сложно найти хоть что-нибудь хорошее.

Что делать?

Если хочешь отношений с кем-то, просто напиши/скажи ему об этом (даже отказ — повод двигаться дальше);

не подчиняй свою жизнь другому человеку и наслаждайся каждым ее днем.

Еще 6 «карантинных» трендов, которые появились только в 2020-м году

Эльзинг. Несмотря на то, что Эльза из «Холодного сердца» девушка по своей натуре очень горячая, тренд назвали именно ее именем. Суть его в том, что человек, с которым ты долго общалась в интернете и, возможно, даже планировала свидание, вдруг «заморозил» тебя (перестал отвечать, заблокировал) без объяснения причин. Ну, или ты его. Потому что в целом вы ничего друг другу не обещали.

Каньинг (или что-то вроде). Можешь придумать свое название с отсылкой к персонажу, который максимально зациклен на себе, как Канье Уэст. Мы, опять же, рассматриваем ситуацию с интернет-общением, во время которого человек только и делает, что хвалит себя и рассказывает о себе, забывая, что на другом конце монитора тоже кто-то есть. Понятно, что даже идти на свидание — не говоря уже о том, чтобы пытаться «в отношения» — с таким персонажем не захочется.

Кианинг. Да, и здесь тоже привязка к имени — на этот раз отличного актера и, судя по отзывам в сети и общей репутации, прекрасного человека Киану Ривза. Когда Киану, которого считали одиночкой, однажды появился на красной дорожке с художницей Александрой Грант, это стало неожиданностью даже для преданных его поклонников. Так что под кианингом стоит понимать отношения, которые сложились в пандемию и до определенного момента были максимально скрыты от посторонних глаз. А потом все такие: «Да ладно? Вы вместе? Ничего себе!»

Флибеггинг. От английского fleabag, что переводится как «барахло». В такую ситуацию попадают женщины, от скуки начинающие ходить на свидания с мужчинами, которые — и это видно сразу — им совсем не подходят. Согласны, пару раз так можно скрасить вечер. Но чем чаще кто-то это делает, тем более серьезный оборот принимает дело. 

Слоу-дейтинг. В пандемию мы перешли на slow beauty, медленную красоту, и начали использовать меньше продуктов макияжа и менее активно ухаживать за кожей. И оценили slow fashion, медленную моду, разобрав шкафы и оставив в гардеробе только базовые и действительно нужные вещи. Так появился и тренд slow dating — свидания «медленные» потому, что перед ними собеседники стараются как можно лучше узнать друг друга, и только потом встречаться вживую. 

Астролюбовь. А еще на самоизоляции многие из нас «подсели» на гороскопы, да так, что расстаться с ними после оказалось сложно. Пока кто-то покупает крем для лица по гороскопу и жжет ароматические палочки в правильную фазу луны, другие ищут партнера того знака зодиака, который рекомендовала натальная карта. Хорошие новости? Есть данные, что добавление зодиакальной информации в профиль на сайте знакомств повышает твои шансы на успех сразу на 56%.


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