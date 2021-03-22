От гостинга до гэтсбинга: тренды современных отношений и что делать, если ты попала в эту ловушку

Джекиллинг

Поводом для названия стала готическая повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона об уважаемом докторе и его злобном двойнике. О джекиллинге можно говорить, когда с тобой в отношениях человек, который в конфетно-букетный период ведет себя одним образом, а когда вы начинаете серьезные отношения — другим. Или когда партнер показывает себя исключительно заботливым, внимательным и любящим на людях, но становится агрессивным и раздражительным, когда вы наедине.

Почему это плохо?

На самом деле, подобное поведение характерно для абьюзеров, так что если не закончить отношения вовремя, ты можешь столкнуться с психологическим и физическим насилием. Слишком резкое изменение эмоций заставляет тебя постоянно находиться в страхе — что-то сказать или сделать не так, повернуть голову не в ту сторону или купить вещь, которую почему-то покупать было нельзя. И чем дольше история продолжается, тем меньше ты отвечаешь за свою жизнь, и тем больше за нее отвечает кто-то еще.

Что делать?

Обрати внимание на «красные флажки», пока все не зашло слишком далеко (например, если он грубит официантам или при вспышках гнева хватает тебя за руки);

уходи из отношений, как только заметишь неладное.

Орбитинг

Такое происходит, когда гостеры и мостеры исчезают из жизни не полностью. То есть, ты-то не знаешь о том, что они где-то рядом, но они остаются на орбите, чтобы в определенный момент вдруг напомнить о себе. Оставить комментарий в социальной сети, поставить пару лайков под твоими фото — и снова исчезнуть. Да, здесь ничего не меняется. Писать тебе сообщения (как, впрочем, и отвечать на твои) никто не собирается.

Почему это плохо?

Если человек был тебе дорог, ты, снова ощущая его присутствие, возвращаешься во времена, когда вам было хорошо вместе. Это заставляет постоянно нервничать и дергаться, снова ничего не понимать и искать встречи. А еще это может разрушить твои текущие отношения, если они уже успели сложиться.

Что делать?

Не надейся, что человек понял, что всю жизнь искал только тебя — это не так;

заблокируй его в соцсетях и мессенджерах.

Гэтсбинг

Уже представила себе роскошного Леонардо Ди Каприо в костюме и с бокалом шампанского? Лучше не надо. Хотя явление и правда названо в честь главного героя книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в нем нет ничего особенно впечатляющего. Потому что этот человек выкладывает в своих социальных сетях фотографии, видео и посты для того, чтобы произвести впечатление/вызвать ревность/позлить (нужное подчеркнуть) кого-то определенного. Прямо как Джей Гэтсби, устраивающий шикарные вечеринки лишь для того, чтобы на них однажды появилась Дэйзи Бьюкенен.

Почему это плохо?