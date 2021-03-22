От гостинга до гэтсбинга: тренды современных отношений и что делать, если ты попала в эту ловушку

Поводом для названия стала готическая повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Стивенсона об уважаемом докторе и его злобном двойнике. О джекиллинге можно говорить, когда с тобой в отношениях человек, который в конфетно-букетный период ведет себя одним образом, а когда вы начинаете серьезные отношения — другим. Или когда партнер показывает себя исключительно заботливым, внимательным и любящим на людях, но становится агрессивным и раздражительным, когда вы наедине.
На самом деле, подобное поведение характерно для абьюзеров, так что если не закончить отношения вовремя, ты можешь столкнуться с психологическим и физическим насилием. Слишком резкое изменение эмоций заставляет тебя постоянно находиться в страхе — что-то сказать или сделать не так, повернуть голову не в ту сторону или купить вещь, которую почему-то покупать было нельзя. И чем дольше история продолжается, тем меньше ты отвечаешь за свою жизнь, и тем больше за нее отвечает кто-то еще.
Обрати внимание на «красные флажки», пока все не зашло слишком далеко (например, если он грубит официантам или при вспышках гнева хватает тебя за руки);
уходи из отношений, как только заметишь неладное.
Такое происходит, когда гостеры и мостеры исчезают из жизни не полностью. То есть, ты-то не знаешь о том, что они где-то рядом, но они остаются на орбите, чтобы в определенный момент вдруг напомнить о себе. Оставить комментарий в социальной сети, поставить пару лайков под твоими фото — и снова исчезнуть. Да, здесь ничего не меняется. Писать тебе сообщения (как, впрочем, и отвечать на твои) никто не собирается.
Если человек был тебе дорог, ты, снова ощущая его присутствие, возвращаешься во времена, когда вам было хорошо вместе. Это заставляет постоянно нервничать и дергаться, снова ничего не понимать и искать встречи. А еще это может разрушить твои текущие отношения, если они уже успели сложиться.
Не надейся, что человек понял, что всю жизнь искал только тебя — это не так;
заблокируй его в соцсетях и мессенджерах.
Уже представила себе роскошного Леонардо Ди Каприо в костюме и с бокалом шампанского? Лучше не надо. Хотя явление и правда названо в честь главного героя книги Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, в нем нет ничего особенно впечатляющего. Потому что этот человек выкладывает в своих социальных сетях фотографии, видео и посты для того, чтобы произвести впечатление/вызвать ревность/позлить (нужное подчеркнуть) кого-то определенного. Прямо как Джей Гэтсби, устраивающий шикарные вечеринки лишь для того, чтобы на них однажды появилась Дэйзи Бьюкенен.
Если ты выступаешь в роли Дэйзи, ты, скорее всего, даже не заметишь, что что-то происходит. А вот если ты в этой истории — Гэтсби, вся жизнь для тебя начинает крутиться вокруг одного человека. И на все остальное, идет речь о хобби, встречах с друзьями или новом романе, времени не остается. В чем, согласись, сложно найти хоть что-нибудь хорошее.