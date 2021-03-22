Как мужчина решает, что именно с этой женщиной он хочет строить семью

Существует яркий контраст между тем, как женщины представляют себе потребности мужчин, и той картиной, которая существует на самом деле. Часто мы опираемся на неверные ориентиры, которые, как нам кажется, рождают желание долгосрочных отношений. Правда в том, что и мужчины, и женщины — прежде всего люди и в значительной степени хотят одного и того же. О том, какие женские качества ценят мужчины для долгосрочных отношений, рассказала психолог Александра Харрис.

Честное общение — главный приоритет для мужчин

Мужчинам нужна женщина, которая честно отвечает на вопросы и так же открыто предоставляет информацию. Им нужна партнерша, которая уверенно заявляет о своих желаниях и нуждах, чтобы их удовлетворить. Девушка, которая может видеть правду и говорить ее как есть, при этом общаясь легко и непринужденно.

Женщина, которая может общаться без излишней критики и заботиться о сохранении его и ее достоинства.

Бытует мнение, что представителям сильного пола хотят, чтобы женщины были поверхностными, молчали о своих потребностях и желаниях и никогда ни о чем не просили. Но дело в том, что успешные, грамотные и открытые люди хотят и нуждаются в прямом, смелом общении без гнева или критики. Один из способов привлечь хорошего мужчину и построить счастливые отношения — это научиться эффективно сообщать свою правду и потребности.

Мужчинам нужны самодостаточные, безопасные и уверенные в себе женщины

Мужчины хотят, чтобы женщина выбирала их, исходя из желания, а не из отчаяния — материального или эмоционального. Ведь быть желанным и востребованным приятно любому человеку. Также важно, чтобы у женщины была отдельная идентичность, у девушки должна быть независимость, свои друзья и интересы. Представительницы слабого пола думают, что мужчины не хотят, чтобы они в них нуждались.

Это может показаться абсурдным, когда вы это прочитаете, но правда есть правда: женщины считают, что показать мужчине его необходимость — значит повысить риск провала. Якобы он может оборвать связь, если почувствует искреннюю симпатию и осознает свою роль в жизни.

Мужчины хотят того, чего хотят и женщины, — полноценного партнерства.

Один из эффективных способов привлечь достойного человека и построить яркие отношения — это создать полноценную, приносящую удовлетворение жизнь для собственного удовлетворения.

Мужчины хотят отношений без манипуляций

Они не хотят читать мысли своей партнерши или пытаться интерпретировать сигналы. Не хотят, чтобы их заставляли двигаться в отношениях быстрее, чем они готовы. И точно не хотят, чтобы ими манипулировали, чтобы они брали на себя вину за все происходящее. Они не хотят быть жертвами игры.

Женщины думают, что мужчины не готовы к откровенному диалогу, и единственный способ удовлетворить потребности — это манипулировать. Женщины думают, что мужчинам нужно обо всем напоминать, подталкивать, намекать. Все это огромное заблуждение. Чтобы привлечь хорошего мужчину и построить прекрасные отношения, научитесь без колебаний спрашивать, чего вы хотите и в чем нуждаетесь во всех сферах своей жизни.



