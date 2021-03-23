Вт, 23.03.2021
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Это может стать причиной полной потери ногтя: вреден ли гель-лак и чего надо опасаться на самом деле?

Маникюр. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

В последние годы практически все девушки и женщины, делающие регулярный маникюр, перешли на стойкое покрытие. Оно всегда выглядит безупречно и его можно делать раз в 3-4 недели. Это практично, удобно, красиво. Но не вреден ли такой лак для здоровья? Об этом и о том, как добиться красивых и здоровых ногтей, рассказали в интервью корреспонденту «МИР 24» врачи и профильные специалисты.

«Покрытие ногтевой пластины декоративным лаком, особенно гель-лаком, вредно для здоровья ногтей, – говорит врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Азамат Кинтаев. – Это связано, прежде всего, с технологией нанесения гель-лака. При обработке ногтей, как правило, абразивным инструментом, снимается один роговой слой пластины, что лишает ее естественной защиты. Затем ногтевую пластину с нарушенным роговым слоем подвергают серьезной химической и термической обработке. В результате такого воздействия пластина обезвоживается, теряет здоровый цвет, становится тонкой и хрупкой. Кроме того, использование ультрафиолетовой лампы, которая является обязательной во время нанесения гель-лака, может привести к получению серьезных повреждений кожи у людей с повышенной чувствительностью к ультрафиолету из-за интенсивного воздействия лампы. Кроме того, УФ-излучение приводит к преждевременному старению кожи и может вызвать ее пигментацию».

По словам специалиста, постоянный плотный слой лака на ногтях мешает контролировать их здоровье. Человек может пропустить важные сигналы об инфицировании. Чем длиннее ногти, тем суше становится ногтевая пластина, тем больше она подвержена расслоению, а это входные ворота для бактерий. Если все-таки маникюр – это обязательный атрибут вашей внешности, то старайтесь давать своим ногтям перерыв как минимум в две недели. За это время ваша пластина сможет восстановиться для следующего вызова. В «отпускной период» для ваших ногтей наносите на ногти витамин С и масло авокадо – эти средства помогут восстановить ногти быстрее. С готовым маникюром нужно отказаться от долгих водных процедур и мытья посуды без перчаток – повышенная температура воды снижает яркость гелевого маникюра.

«Ноготь – это тонкая роговая субстанция, состоящая из множества чешуек, и для питания и восстановления ногтевой пластины необходимы маслянистые компоненты. То есть ногти, как и волосы, питаются маслами, – говорит подолог сети клиник ЦИДК Юлия Миронихина. – Изменение состояния ногтей может происходить по разным причинам и зависеть от внутренних факторов, например, от приема медикаментов, сахарного диабета, изменения эндокринной системы или недостатка витаминов. Тогда уже для восстановления ногтей необходимо обратиться к врачу и начать лечение изнутри, выяснив источник проблемы. А поиск ее начинается со сдачи анализов, биохимии крови. Недостаток цинка, магния напрямую влияет на состояние и ногтей, и волос. Если терапия маслянистыми средствами не помогает, тогда необходимо понять, какие внутренние нарушения в организме являются причиной такой формы сигнализирования о проблемах. В остальных случаях помочь может масло зародышей пшеницы, масло виноградной косточки, эфирные масла».

В составе средства может быть сразу несколько масел, их нужно наносить на основание ногтя. «Для укрепления хрупкой ногтевой пластины рекомендую маслянистые и парафиновые ванночки. Используйте качественные эфирные масла, добавляя их в эту процедуру. Рекомендую также использовать карандаши с маслом, которыми можно пользоваться по несколько раз в день», – говорит Юлия Миронихина.

При посещении салона красоты мастера маникюра старательно убирают весь ороговевший участок, а также кутикулу. По словам эксперта, аппаратная обработка должна проводиться высококвалифицированным мастером со знанием строения ногтевого аппарата. Иначе мастер может нанести вред и ногтевому полотну, и кутикуле. Слишком сильное внедрение в них может изменить последующий рост и строение ногтя. У кутикулы и боковых валиков тонкий эпидермис, разрешено убирать только ороговевший слой, не вторгаясь глубже и не нарушая целостность кожных покровов.

Часто на маникюре ранят, заходя под кутикулу, влияя на зону роста – лунулу. По словам Юлии Миронихиной, травматизация этой зоны может стать даже причиной полной потери ногтя. Также стоит обратить внимание на дезинфекцию и стерилизацию приборов. Это самый важный момент, за которым нужно проследить при посещения салона. В посттравмированную ногтевую пластину проникают бактерии, нарушая микрофлору, если дезинфекция была недостаточная, то неизбежно попадание микроорганизмов и их дальнейшее развитие в ногтевой пластине.

По словам эксперта, гель-лак при правильном ношении сильного вреда не оказывает. Но нужно носить его с перерывами, давая ногтевому аппарату отдых. В холодное время года разумно не покрывать ногти на ногах гель-лаком, давая им возможность отдохнуть. Почти во всех составах гель-лака содержится формальдегид. При максимальном нагревании лампой он начинает разлагаться и проходить через тонкую роговую субстанцию ногтевой пластины, оказываясь в ногтевом ложе.

Формальдегид проникает в организм. А являясь известным ядом, он в любом случае оказывает негативную реакцию, но реально ощутимый вред может нанести только при большей дозе. А вот за истончение ногтевой пластины отвечает не столько он, сколько процесс шлифовки поверхности с целью избавления от неровностей. Поэтому необходимы перерывы хотя бы месяц отдыха через 3 месяца покрытия, чтобы ноготь успевал восстановиться. Особенно рекомендуется обойтись без покрытия при поездке в отпуск к морю, когда есть возможность получить максимум микроэлементов, солей, минералов, солнца.

Что касается витаминов и БАДов, нужны витамины А, Е, аевит для внешнего воздействия, также масла. Для приема внутрь стоит обратить внимание на витамины А, Е, D, C, H, PP, кальций, йод, цинк, магний, а также на такие продукты, как яйца, орехи, растительные масла, говяжья печень, рыба, молочные продукты, мясо, морепродукты и, конечно, рыбий жир.


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