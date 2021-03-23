Это может стать причиной полной потери ногтя: вреден ли гель-лак и чего надо опасаться на самом деле?

«Покрытие ногтевой пластины декоративным лаком, особенно гель-лаком, вредно для здоровья ногтей, – говорит врач-дерматовенеролог АО «Медицина» Азамат Кинтаев. – Это связано, прежде всего, с технологией нанесения гель-лака. При обработке ногтей, как правило, абразивным инструментом, снимается один роговой слой пластины, что лишает ее естественной защиты. Затем ногтевую пластину с нарушенным роговым слоем подвергают серьезной химической и термической обработке. В результате такого воздействия пластина обезвоживается, теряет здоровый цвет, становится тонкой и хрупкой. Кроме того, использование ультрафиолетовой лампы, которая является обязательной во время нанесения гель-лака, может привести к получению серьезных повреждений кожи у людей с повышенной чувствительностью к ультрафиолету из-за интенсивного воздействия лампы. Кроме того, УФ-излучение приводит к преждевременному старению кожи и может вызвать ее пигментацию».

По словам специалиста, постоянный плотный слой лака на ногтях мешает контролировать их здоровье. Человек может пропустить важные сигналы об инфицировании. Чем длиннее ногти, тем суше становится ногтевая пластина, тем больше она подвержена расслоению, а это входные ворота для бактерий. Если все-таки маникюр – это обязательный атрибут вашей внешности, то старайтесь давать своим ногтям перерыв как минимум в две недели. За это время ваша пластина сможет восстановиться для следующего вызова. В «отпускной период» для ваших ногтей наносите на ногти витамин С и масло авокадо – эти средства помогут восстановить ногти быстрее. С готовым маникюром нужно отказаться от долгих водных процедур и мытья посуды без перчаток – повышенная температура воды снижает яркость гелевого маникюра.

«Ноготь – это тонкая роговая субстанция, состоящая из множества чешуек, и для питания и восстановления ногтевой пластины необходимы маслянистые компоненты. То есть ногти, как и волосы, питаются маслами, – говорит подолог сети клиник ЦИДК Юлия Миронихина. – Изменение состояния ногтей может происходить по разным причинам и зависеть от внутренних факторов, например, от приема медикаментов, сахарного диабета, изменения эндокринной системы или недостатка витаминов. Тогда уже для восстановления ногтей необходимо обратиться к врачу и начать лечение изнутри, выяснив источник проблемы. А поиск ее начинается со сдачи анализов, биохимии крови. Недостаток цинка, магния напрямую влияет на состояние и ногтей, и волос. Если терапия маслянистыми средствами не помогает, тогда необходимо понять, какие внутренние нарушения в организме являются причиной такой формы сигнализирования о проблемах. В остальных случаях помочь может масло зародышей пшеницы, масло виноградной косточки, эфирные масла».

В составе средства может быть сразу несколько масел, их нужно наносить на основание ногтя. «Для укрепления хрупкой ногтевой пластины рекомендую маслянистые и парафиновые ванночки. Используйте качественные эфирные масла, добавляя их в эту процедуру. Рекомендую также использовать карандаши с маслом, которыми можно пользоваться по несколько раз в день», – говорит Юлия Миронихина.