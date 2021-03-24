Кулинарный гороскоп: любимые блюда мужчин по знаку Зодиака

Настоящий консерватор в еде, который вряд ли оценит ваши праздничные кулинарные эксперименты. Чтобы покорить Козерога, забудьте об экзотических кухнях и приготовьте его любимые блюда. Скорее всего, это что-то очень острое и пряное. Но праздник есть праздник.А чтобы праздничный ужин принес Козерогу пользу, на столе должны быть свежие овощи, фрукты, орехи и продукты, богатые кальцием: творог, сыр. Из напитков Козероги предпочитают качественный марочный крепкий алкоголь и классические коктейли на их основе.
Близнецы непривередливы в еде. Привыкшие к перекусам на бегу, они будут в восторге от любой трапезы, устроенной в их честь. А если каждое блюдо вы сдобрите комментариями о том, насколько полезен тот или иной ингредиент, Близнецы будут уплетать содержимое тарелки с удвоенным энтузиазмом. Дело в том, что им совершенно некогда заниматься своей формой, так что неведомое им правильное питание станет для них лучшим подарком. Близнецы любят разнообразие — учитывайте это, продумывая праздничное меню, и обязательно добавьте в блюда имбирь и петрушку. Из напитков предпочитают легкие вина.
Сладкоежкам-Весам не так важно, что будет на праздничном столе, главное — чтобы в конце был предусмотрен десерт. В качестве основного блюда для Весов предпочтительны рыба или птица, а вот употребление говядины и свинины звезды рекомендуют свести к минимуму. Необходимый белок Весы могут получить из блюд на основе яиц, морепродуктов, сыра. Для Весов очень важна эстетическая составляющая праздничного застолья, поэтому заранее подумайте о красивой посуде и украшении блюд.
Растительная пища — то, что заряжает Водолея энергией и позволяет держать вес в норме. Поэтому больше овощей, фруктов и зелени. Никакого жирного мяса, а вот блюда из рыбы, птицы и морепродуктов приветствуются. Водолей неравнодушен ко всему новому, поэтому будет рад продегустировать экзотическое блюдо в вашем исполнении. И позаботьтесь, чтобы на столе были продукты, содержащие соль: морская рыба, креветки, кальмары, шпинат, редька, сельдерей, салат, капуста, орехи (пекан, миндаль, грецкие), яблоки, персики, груши, апельсины.
Пусть на праздничном столе Рака будет то, что ему необходимо каждый день: много свежих овощей и немного белка. А «оформить» все это помогут рецепты национальной кухни. Раки — настоящие гурманы, знающие толк в кулинарных традициях разных стран. Обязательно приготовьте закуску с икрой: она полезна для пищеварения Раков. Кроме того, Раки обожают сладкое и с одинаковым удовольствием съедят сладкий фруктовый пирог, шоколадный торт или мороженое. Из любимых специй — чеснок, мята и базилик. Кстати, Раки — сами увлеченные повара, так что вряд ли откажутся от возможности приготовить праздничный ужин самостоятельно.
Острые и пряные экзотические блюда на праздничном столе Скорпионы встретят на ура, а вот пресные овощные салаты и закуски оставят их равнодушными. Скорпиону нужен белок, так что без мяса или птицы он будет чувствовать себя голодным. Чтобы порадовать Скорпиона, приготовьте индийское карри или японские роллы. Они неравнодушны к продуктам и блюдам ярко-красного цвета и к темным напитками. Любимые специи: базилик, корица, карри, чеснок, имбирь. И лучше всего устроить праздничное застолье в обед — переедание перед сном Скорпиону противопоказано.
Самый романтичный знак зодиака, который сможет по достоинству оценить обстановку ужина при свечах. А если на столе будут блюда китайской или тайской кухонь, ваш избранник запомнит этот день надолго. Рыбы с удовольствием едят любые белковые продукты, главное — чтобы они были постными. Предпочтительны рыба и морепродукты. При выборе напитков учтите, что Рыбы, хотя и тонкие ценители вин, пьянеют быстрее остальных знаков Зодиака.
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