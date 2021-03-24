Чт, 25.03.2021
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Кулинарный гороскоп: любимые блюда мужчин по знаку Зодиака

Мясо. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Если путь к сердцу мужчины и вправду лежит через желудок, не грех сделать этот путь чуть менее тернистым и сразу приготовить то, что ему гарантированно понравится. А что именно — подскажут звезды, уверяет wday.ru.

Стихия Огня

Овен

Чтобы приготовить праздничный ужин для Овна, не нужно проводить целый день у плиты. Судя по характеристике Овна, представители этого знака ценят простую и сытную пищу. Идеальный вариант — жареное мясо с хрустящей корочкой и с добавлением многочисленных специй. Но одного только мяса недостаточно: на праздничном столе для Овна должно быть еще несколько блюд. Пусть будет больше красных продуктов: свекла, редис, красный перец, помидоры, красное вино. Овен не чужд экзотике — он с радостью попробует что-нибудь пряное и острое из китайской или мексиканской кухни.

Лев

Царский ужин для Льва должен не только радовать желудок, но и услаждать взор. Чем утонченнее и изысканнее блюда и красивее сервировка, тем лучше. На праздничном столе Льва обязательно должны быть мясо (говядина, cвинина, птица), свежие овощи и травы, сыр и хорошее вино. Львы неравнодушны к пряной средиземноморской кухне. Обязательно добавьте в мясное блюдо гвоздику, мускатный орех и петрушку. А вот чеснок лучше оставить в стороне. И постарайтесь, чтобы главное блюдо получилось не слишком жирным: любителю шикарных застолий Льву необходимо заботиться о правильном питании.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, предпочитают домашнюю кухню и любят жирную крахмалистую пищу, что не лучшим образом отражается на их печени. Для тех, кто хочет найти компромисс между пользой и вкусовыми пристрастиями Стрельца, советуем запечь птицу или рыбу. Лучшим гарниром станут печеный картофель или рис. На столе должно быть много фруктов, свежих овощей и соков. Стрельцы быстро пьянеют, поэтому лучше обойтись без крепкого алкоголя.Основы характеристик знака Стрелец

Стихия Земли

Телец

Тельцы любят хорошо и сытно покушать. Еда для них — целый ритуал. Поэтому неспешная обильная трапеза за приятным разговором в хорошей компании — лучший сценарий праздника для Тельца. От большого мясного блюда — буженины или запеченного окорока — Телец будет в восторге. А вот «пустые» овощные салаты Телец не особенно жалует, попробуйте приготовить закуски на основе яиц и морепродуктов. Для пищеварения на столе должны быть сельдерей, мята, а также свежий лимон. Из алкогольных напитков Телец предпочитает пиво. И еще он очень любит сладкое — не забудьте о десерте!

Дева

Чувствительная пищеварительная система Девы плохо отзывается на жареное, острое и жирное. Поэтому праздничные блюда для людей, рожденных под этим знаком, лучше всего готовить из нежирного мяса (птица, телятина, ягнятина). Основой для закусок станут свежие овощи, нежирный творог и сыр. На столе Девы обязательно должен быть цельнозерновой хлеб. Они обожают фрукты и вина с фруктовыми вкусами, а также шоколад, ваниль и мяту. Девам особенно полезны дыни, яблоки, груши, бананы и апельсины. Лучшим же подарком для Девы станет возможность наблюдать процесс приготовления блюд от и до.

Козерог

Настоящий консерватор в еде, который вряд ли оценит ваши праздничные кулинарные эксперименты. Чтобы покорить Козерога, забудьте об экзотических кухнях и приготовьте его любимые блюда. Скорее всего, это что-то очень острое и пряное. Но праздник есть праздник.А чтобы праздничный ужин принес Козерогу пользу, на столе должны быть свежие овощи, фрукты, орехи и продукты, богатые кальцием: творог, сыр. Из напитков Козероги предпочитают качественный марочный крепкий алкоголь и классические коктейли на их основе.

Cтихия Воздуха

Близнецы

Близнецы непривередливы в еде. Привыкшие к перекусам на бегу, они будут в восторге от любой трапезы, устроенной в их честь. А если каждое блюдо вы сдобрите комментариями о том, насколько полезен тот или иной ингредиент, Близнецы будут уплетать содержимое тарелки с удвоенным энтузиазмом. Дело в том, что им совершенно некогда заниматься своей формой, так что неведомое им правильное питание станет для них лучшим подарком. Близнецы любят разнообразие — учитывайте это, продумывая праздничное меню, и обязательно добавьте в блюда имбирь и петрушку. Из напитков предпочитают легкие вина.

Весы

Сладкоежкам-Весам не так важно, что будет на праздничном столе, главное — чтобы в конце был предусмотрен десерт. В качестве основного блюда для Весов предпочтительны рыба или птица, а вот употребление говядины и свинины звезды рекомендуют свести к минимуму. Необходимый белок Весы могут получить из блюд на основе яиц, морепродуктов, сыра. Для Весов очень важна эстетическая составляющая праздничного застолья, поэтому заранее подумайте о красивой посуде и украшении блюд.

Водолей

Растительная пища — то, что заряжает Водолея энергией и позволяет держать вес в норме. Поэтому больше овощей, фруктов и зелени. Никакого жирного мяса, а вот блюда из рыбы, птицы и морепродуктов приветствуются. Водолей неравнодушен ко всему новому, поэтому будет рад продегустировать экзотическое блюдо в вашем исполнении. И позаботьтесь, чтобы на столе были продукты, содержащие соль: морская рыба, креветки, кальмары, шпинат, редька, сельдерей, салат, капуста, орехи (пекан, миндаль, грецкие), яблоки, персики, груши, апельсины.

Cтихия Воды

Рак

Пусть на праздничном столе Рака будет то, что ему необходимо каждый день: много свежих овощей и немного белка. А «оформить» все это помогут рецепты национальной кухни. Раки — настоящие гурманы, знающие толк в кулинарных традициях разных стран. Обязательно приготовьте закуску с икрой: она полезна для пищеварения Раков. Кроме того, Раки обожают сладкое и с одинаковым удовольствием съедят сладкий фруктовый пирог, шоколадный торт или мороженое. Из любимых специй — чеснок, мята и базилик. Кстати, Раки — сами увлеченные повара, так что вряд ли откажутся от возможности приготовить праздничный ужин самостоятельно.

Скорпион

Острые и пряные экзотические блюда на праздничном столе Скорпионы встретят на ура, а вот пресные овощные салаты и закуски оставят их равнодушными. Скорпиону нужен белок, так что без мяса или птицы он будет чувствовать себя голодным. Чтобы порадовать Скорпиона, приготовьте индийское карри или японские роллы. Они неравнодушны к продуктам и блюдам ярко-красного цвета и к темным напитками. Любимые специи: базилик, корица, карри, чеснок, имбирь. И лучше всего устроить праздничное застолье в обед — переедание перед сном Скорпиону противопоказано.

Рыбы

Самый романтичный знак зодиака, который сможет по достоинству оценить обстановку ужина при свечах. А если на столе будут блюда китайской или тайской кухонь, ваш избранник запомнит этот день надолго. Рыбы с удовольствием едят любые белковые продукты, главное — чтобы они были постными. Предпочтительны рыба и морепродукты. При выборе напитков учтите, что Рыбы, хотя и тонкие ценители вин, пьянеют быстрее остальных знаков Зодиака.


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