Кулинарный гороскоп: любимые блюда мужчин по знаку Зодиака

Козерог

Настоящий консерватор в еде, который вряд ли оценит ваши праздничные кулинарные эксперименты. Чтобы покорить Козерога, забудьте об экзотических кухнях и приготовьте его любимые блюда. Скорее всего, это что-то очень острое и пряное. Но праздник есть праздник.А чтобы праздничный ужин принес Козерогу пользу, на столе должны быть свежие овощи, фрукты, орехи и продукты, богатые кальцием: творог, сыр. Из напитков Козероги предпочитают качественный марочный крепкий алкоголь и классические коктейли на их основе.

Cтихия Воздуха

Близнецы

Близнецы непривередливы в еде. Привыкшие к перекусам на бегу, они будут в восторге от любой трапезы, устроенной в их честь. А если каждое блюдо вы сдобрите комментариями о том, насколько полезен тот или иной ингредиент, Близнецы будут уплетать содержимое тарелки с удвоенным энтузиазмом. Дело в том, что им совершенно некогда заниматься своей формой, так что неведомое им правильное питание станет для них лучшим подарком. Близнецы любят разнообразие — учитывайте это, продумывая праздничное меню, и обязательно добавьте в блюда имбирь и петрушку. Из напитков предпочитают легкие вина.

Весы

Сладкоежкам-Весам не так важно, что будет на праздничном столе, главное — чтобы в конце был предусмотрен десерт. В качестве основного блюда для Весов предпочтительны рыба или птица, а вот употребление говядины и свинины звезды рекомендуют свести к минимуму. Необходимый белок Весы могут получить из блюд на основе яиц, морепродуктов, сыра. Для Весов очень важна эстетическая составляющая праздничного застолья, поэтому заранее подумайте о красивой посуде и украшении блюд.

Водолей

Растительная пища — то, что заряжает Водолея энергией и позволяет держать вес в норме. Поэтому больше овощей, фруктов и зелени. Никакого жирного мяса, а вот блюда из рыбы, птицы и морепродуктов приветствуются. Водолей неравнодушен ко всему новому, поэтому будет рад продегустировать экзотическое блюдо в вашем исполнении. И позаботьтесь, чтобы на столе были продукты, содержащие соль: морская рыба, креветки, кальмары, шпинат, редька, сельдерей, салат, капуста, орехи (пекан, миндаль, грецкие), яблоки, персики, груши, апельсины.

Cтихия Воды

Рак

Пусть на праздничном столе Рака будет то, что ему необходимо каждый день: много свежих овощей и немного белка. А «оформить» все это помогут рецепты национальной кухни. Раки — настоящие гурманы, знающие толк в кулинарных традициях разных стран. Обязательно приготовьте закуску с икрой: она полезна для пищеварения Раков. Кроме того, Раки обожают сладкое и с одинаковым удовольствием съедят сладкий фруктовый пирог, шоколадный торт или мороженое. Из любимых специй — чеснок, мята и базилик. Кстати, Раки — сами увлеченные повара, так что вряд ли откажутся от возможности приготовить праздничный ужин самостоятельно.

Скорпион

Острые и пряные экзотические блюда на праздничном столе Скорпионы встретят на ура, а вот пресные овощные салаты и закуски оставят их равнодушными. Скорпиону нужен белок, так что без мяса или птицы он будет чувствовать себя голодным. Чтобы порадовать Скорпиона, приготовьте индийское карри или японские роллы. Они неравнодушны к продуктам и блюдам ярко-красного цвета и к темным напитками. Любимые специи: базилик, корица, карри, чеснок, имбирь. И лучше всего устроить праздничное застолье в обед — переедание перед сном Скорпиону противопоказано.

Рыбы

Самый романтичный знак зодиака, который сможет по достоинству оценить обстановку ужина при свечах. А если на столе будут блюда китайской или тайской кухонь, ваш избранник запомнит этот день надолго. Рыбы с удовольствием едят любые белковые продукты, главное — чтобы они были постными. Предпочтительны рыба и морепродукты. При выборе напитков учтите, что Рыбы, хотя и тонкие ценители вин, пьянеют быстрее остальных знаков Зодиака.



