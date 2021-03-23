ТОП-7 запретных слов: как нельзя называть своего ребенка

Часто взрослые недооценивают роль слов в отношениях с детьми. Случайная фраза, брошенная в порыве эмоций может повлиять на всю дальнейшую жизнь ребенка. Поэтому так важно следить, что вы говорите малышу и как называете его. Даже ласковые и приятные слова могут оказаться губительными для его несозревшей личности.

Как пишет Femmie.ru, некоторые слова не опасны сами по себе, но, повторяя их изо дня в день, можно дать неправильную установку, сформировать неадекватное отношение ребенка к себе и к миру.

Командирша

Детей-лидеров часто в шутку зовут командирами. Но это слово в женском роде может быть воспринято как издевательство. Девочка может думать, что руководить она не должна или не умеет, поэтому ее так и называют. Если малышка пытается самоутвердиться, руководя другими, научите ее делать это вежливо и с уважением, а не вешайте насмешливый ярлык.

Умница

Признайтесь, вы не раз хвалили своего ребенка, используя это слово. Но оно в будущем может сыграть с ним злую шутку. Когда малыш, уверенный в том, что он умница, поймет, что не все ему по плечу, может грянуть кризис самооценки. Не выдумывайте комплименты, поощряйте конкретные действия, например, скажите: «Мне очень нравится твой новый рисунок!».

Тупица

Даже когда родители ради смеха говорят, какой их малыш дурачок или тупица, они унижают ребенка. И он это чувствует лучше, чем вы думаете. Главные люди в его жизни должны показывать свою любовь и уважение, поэтому это слово под абсолютным запретом. Представляете, какими будут последствия, если ваше дитя поверит в такое описание себя?

Эгоист

Все дети эгоцентричны в связи с неразвитой психикой. Зачастую они не могут понять очевидного просто потому, что сконцентрированы лишь на своих чувствах и эмоциях. Поэтому они так настойчивы в своих требованиях и нуждаются в постоянном внимании к их нуждам. Они не понимают, почему за естественное свое поведение удостоились позорного звания. Такой «эгоизм» лечится только взрослением и положительным примером родителей, которые проявляют эмпатию в семье и в окружающем мире.

Обманщик

Да, дети также не имеют злого умысла, когда врут. Просто они ищут скорейший выход из неудобной ситуации и не всегда выбирают верный путь. При этом иногда родители сами заставляют детей говорить неправду, боясь обидеть близких и друзей. Если чувствуете, что малыш обманывает — не обзывайте его. Поясните, что чувствуете ложь и вместе с ним разберитесь, почему он так поступил.

Принцесса

Если ваша дочь не в костюме волшебной принцессы на празднике — не называйте ее так. Исключение возможно для девочек с развитым воображением, которые играют в принцесс и представляют себя в сюжетах сказок. Но навязывание родителями этого ярлыка может усложнить для малышки осознание своей идентичности. Помогите ей разобраться в себе, не решайте заранее, кто она.

Сердцеед

Называть симпатичного мальчика сердцеедом неразумно как минимум потому, что он им не является. Он вообще пока не понимает хитросплетений романтических отношений. Не надо программировать его на токсичность в любовных связях, делать его властным и беспощадным. Сейчас это кажется забавным, но в будущем подсознание парня может выпустить из клетки зверя, губительного для женщин. Разве хорошо быть человеком, разбивающим сердца?



