ТОП-16 действенных и простых советов, как выйти замуж

Никому не хочется в старости строить отношения с 40 кошками. Большинство девушек просто мечтают оказаться у алтаря. Оказывается, все, что для этого нужно… Перестать стараться стать идеальной спутницей. Мы собрали несколько советов, которые помогут женщинам легко и просто выйти замуж за прекрасного мужчину.

Не показывайте, что вам хочется за него замуж

Не стоит перед каждым мужчиной вставать на задние лапки и заглядывать ему прямо в глаза с немым вопросом: «Может, это ты мой принц? Пойдем замуж?». Мужчины сворачивают горы только ради тех женщин, которых нужно добиваться. Девушка, получающая удовольствие от жизни, гораздо более привлекательна, нежели плакса, готовая отдать избраннику все — время, энергию, ресурсы, лишь бы он позвал ее под венец.

Не бойтесь его потерять

Если он звонит вам среди ночи, и вы радостно бежите готовиться к свиданию — не надо так. Никогда не жертвуйте своими увлечениями и встречами с друзьями ради него. Конечно, иногда стоит позволить ему побыть «царем». Вот только под венец вас сможет привести не что иное, как вечная игра в догонялки. Пусть знает, что у вас и без него дел невпроворот.

Будьте слабой

Независимость и женственную слабость совместить трудно, но можно. Просите своего суженого иногда побыть героем. Пусть подвезет ваз с работы или сделает что-то по дому. Чем больше он в вас вложит, тем меньше ему захочется терять свое сокровище.

Перестаньте навязываться

Для мужчин нет ничего страшнее девушек, которые им вечно названивают и написывают. Знайте себе цену, в конце концов. Набирайте его номер телефона только тогда, когда будете уверены — он будет рыдать от счастья, что вы снизошли.

Научитесь владеть собой

Женщины существа эмоциональные, поэтому в разгар ссоры могут наговорить избраннику множество гадостей, о которых потом будут горько жалеть. Научитесь оставаться с холодной головой даже во время скандала. А лучше вообще в них не ввязывайтесь и, уж тем более, не провоцируйте.

Станьте для него загадкой

Нет ничего хуже барышни-простушки, любое действие которой «читается» еще до того, как она его совершит. Станьте непрочитанной книгой. Заметайте следы, как лисичка хвостиком.

Имейте уважение

К себе. Не позволяйте себя унижать или недооценивать. Ваш избранник еще сомневается в том, что вы — бриллиант? Что ж, до свидания. Скоро на горизонте появится тот, кто оценит вас по достоинству.

Не будьте доступной

Не позволяйте тащить себя в постель на первом свидании. Не соглашайтесь на интимные отношения и отказывайтесь даже от свиданий. Чем дольше тяните — тем сильнее мужчина распалится.

Забудьте о режиме «мамочки»