Instagram и реальность: как Пугачева, Боня и другие звезды выглядят без фильтров

Как знаменитости «химичат» со своими снимками, «Комсомольской правде» рассказала Лена Макнот, профессиональный ретушер, который работает с топ-фотографами и блогерами-миллионниками.

Алла Пугачева

В свои 71 Примадонна выглядит даже лучше, чем 30 лет назад: Алла Борисовна постройнела, сменила фирменный балахон на молодежные наряды, подобрала безупречный макияж и нарочито небрежную романтичную прическу. Аккуратная пластика и грамотная косметология тоже делают свое дело: как в «Загадочной истории Бенджамина Баттона», Пугачева молодеет день ото дня. Но всему есть предел, и вблизи Примадонна совсем не такая юная барышня, как в своем Инстаграме.

Фото реальной Примадонны можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Комментарий ретушера

- Сейчас мобильные приложения для обработки фотографий сделали большой шаг вперед и наступают на пятки профессиональным ретушерам. В них можно омолодить лицо, сделать более четкий контур подбородка, увеличить губы, глаза, уменьшить нос, талию, бедра, нарастить ресницы, покрасить волосы, даже наложить макияж. В данном примере фотография слева не самого хорошего качества, поэтому сложно определить: ретушь мог сделать как профессионал, так и мобильное приложение (например, Face Tune). Разглажена кожа, усилен макияж.

Анфиса Чехова

Некогда пышнотелая телеведущая в последние годы стала тростинкой: отказавшись от сахара, мяса и прочих вкусностей, Чехова из весовой категории 90+ перешла в комфортные 65 килограммов. Но видимо, ей этого мало: звезде то и дело достается от подписчиков за осиную талию, которая не имеет ничего общего с ее реальными формами. А последний скандал, когда Стас Садальский опубликовал невыгодное фото Анфисы, и вовсе заставил подозревать ее в тотальном фотошопе: женщина рядом с актером оказалась на пару размеров больше, чем в Инстаграме самой Чеховой. Чтобы доказать, что дело всего лишь в невыгодном ракурсе, звезде пришлось даже проводить мастер-класс по правильному позированию.

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram

Комментарий ретушера

- Коррекцию фигуры прекрасно делают и мобильные приложения, но здесь, похоже, была работа ретушера. Все выполнено аккуратно, без искажения заднего плана. На данном фото, скорее всего, подтягивалась правая сторона картинки для уменьшения объемов тела. Аккуратная ретушь лица, но небольшой перебор в отбеливании зубов - выглядит не очень естественно.

Анастасия Решетова

Бывшая избранница Тимати - не любительница селфи, а профи: сказывается модельное прошлое. В соцсетях Анастасии Решетовой настоящий парад красоты: фотосессии в восточном стиле, эффектные кадры светских вечеринок, томные взгляды, роскошные наряды... Однако, в эфире нового шоу о моделях, ведущей которого стала Настя, зрители ее не признали: мол, нос великоват, а глаза, наоборот, пуговки - что за простушка на экране вместо экзотической красотки? Но в мастерстве фотошопа звезда Инстаграма так и не призналась. «Плохо себя чувствовала», - объяснила ведущая свои неудачные кадры.

Анастасия Решетова ФОТО: Instagram, кадр из ТНТ

Комментарий ретушера