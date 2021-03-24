Как узнать все детские секреты: способ, о котором знают только психологи

Как хорошо вы знакомы с внутренним миром своего ребенка? Знаете ли вы, что его беспокоит и какие на самом деле у него отношения со сверстниками? Уверены ли вы на все 100%, что у вашего чада нет секретов от вас? Если хотя бы на один вопрос вы затрудняетесь ответить, то практика с метафорическими картами будет очень кстати.

Что такое метафорические карты

Этот инструмент подходит для любого возраста. Маленький ребенок, например, не всегда может рассказать о своих чувствах и переживаниях просто потому, что не умеет, — словарный запас не позволяет, да и чувства опознавать еще не научился. А с замкнутым подростком так проще общаться, так как можно избегать прямых вопросов и ответов. Метафорические карты могут даже помочь ребенку легче пережить травмирующие события, например развод родителей или переезд и расставание с друзьями.

Итак, что же такое метафорические карты, или МАК? По сути, это картинки, которые помогают выговориться. При правильной работе они позволяют проникнуть в глубины подсознания и вытянуть наружу истинные причины обиды. А еще МАК помогают снять напряжение, уменьшить стресс или проработать агрессию. Колоду карт можно купить в любом книжном магазине, у практикующего психолога или даже сделать самим.

Кстати, популярная настольная игра «Имаджинариум» не что иное, как упорядоченные метафорические карты, основная цель которых — заглянуть в свое подсознание, а не веселье с друзьями. Как работают метафорические карты: практика

Принцип практики или игры (здесь уж как кому нравится) основан на том, чтобы посмотреть на картинку и тут же сказать первое, что пришло на ум при виде ее. Тщательное обдумывание ответов и сконцентрированность могут лишь навредить. Нужно говорить ассоциации или метафоры, которые возникли при первом взгляде на карту.

Практика «любимое животное»

Эта практика в игровой форме подойдет для детей от 4 до 9 лет. Колоду нужно выбирать с изображением животных. Причем покупать ее не обязательно. Просто скачайте из интернета изображения зверей или вырежьте их из журнала. Предложите малышу поиграть в новую игру — не давите, ребенок должен проявить искренний интерес.

Разложите карточки с животными и попросите построить некий рейтинг из трех любимчиков по убыванию симпатии (первое изображение должно вызывать у ребенка наибольшие эмоции, чем последующие). Вместе с тем, как малыш будет делать выбор, предложите ему ответить на вопросы, почему выбор пал именно на это животное, за какие качества он его любит. Дальше попросите ребенка выбрать картинки, которые больше всего похожи на его маму или папу.

Как интерпретировать результаты

Первое выбранное животное означает, какими качествами хочет обладать ваш ребенок, когда вырастет.