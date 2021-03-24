Чт, 25.03.2021
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Как узнать все детские секреты: способ, о котором знают только психологи

Мама с малышами. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Метафорические карты — этот инструмент активно используют в своей практике специалисты, но он вполне по плечу любой маме. С их помощью можно узнать обо всем, что на самом деле волнует вашего малыша, пишет wday.ru.

Как хорошо вы знакомы с внутренним миром своего ребенка? Знаете ли вы, что его беспокоит и какие на самом деле у него отношения со сверстниками? Уверены ли вы на все 100%, что у вашего чада нет секретов от вас? Если хотя бы на один вопрос вы затрудняетесь ответить, то практика с метафорическими картами будет очень кстати.

Что такое метафорические карты

Этот инструмент подходит для любого возраста. Маленький ребенок, например, не всегда может рассказать о своих чувствах и переживаниях просто потому, что не умеет, — словарный запас не позволяет, да и чувства опознавать еще не научился. А с замкнутым подростком так проще общаться, так как можно избегать прямых вопросов и ответов. Метафорические карты могут даже помочь ребенку легче пережить травмирующие события, например развод родителей или переезд и расставание с друзьями.

Итак, что же такое метафорические карты, или МАК? По сути, это картинки, которые помогают выговориться. При правильной работе они позволяют проникнуть в глубины подсознания и вытянуть наружу истинные причины обиды. А еще МАК помогают снять напряжение, уменьшить стресс или проработать агрессию. Колоду карт можно купить в любом книжном магазине, у практикующего психолога или даже сделать самим.

Кстати, популярная настольная игра «Имаджинариум» не что иное, как упорядоченные метафорические карты, основная цель которых — заглянуть в свое подсознание, а не веселье с друзьями.  
 
Как работают метафорические карты: практика

Принцип практики или игры (здесь уж как кому нравится) основан на том, чтобы посмотреть на картинку и тут же сказать первое, что пришло на ум при виде ее. Тщательное обдумывание ответов и сконцентрированность могут лишь навредить. Нужно говорить ассоциации или метафоры, которые возникли при первом взгляде на карту.

Практика «любимое животное»

Эта практика в игровой форме подойдет для детей от 4 до 9 лет. Колоду нужно выбирать с изображением животных. Причем покупать ее не обязательно. Просто скачайте из интернета изображения зверей или вырежьте их из журнала.  Предложите малышу поиграть в новую игру — не давите, ребенок должен проявить искренний интерес.

Разложите карточки с животными и попросите построить некий рейтинг из трех любимчиков по убыванию симпатии (первое изображение должно вызывать у ребенка наибольшие эмоции, чем последующие). Вместе с тем, как малыш будет делать выбор, предложите ему ответить на вопросы, почему выбор пал именно на это животное, за какие качества он его любит. Дальше попросите ребенка выбрать картинки, которые больше всего похожи на его маму или папу.

Как интерпретировать результаты

Первое выбранное животное означает, какими качествами хочет обладать ваш ребенок, когда вырастет.

Второе изображение в рейтинге — каким ребенок старается выглядеть в глазах своих друзей.

Третья картинка — кем он чувствует себя на самом деле.

Четвертая и пятая картинки — с ними и так все понятно. Посмотрите, с каким животным ассоциирует вас ребенок, проанализируйте его положительные и отрицательные качества, сразу станет понятно, какой вы в глазах вашего чада.

Повторять практику можно раз в месяц, вы увидите, как меняются предпочтения ребенка, а также сможете проследить, что его больше всего беспокоит. Например, нужно задуматься, если раньше малыш ассоциировал себя со львом, а потом вдруг стал выбирать мышонка в качестве первой карты.

Практика «настроение»

Эта игра поможет, если вы видите, что ребенок чем-то расстроен, но истинная причина так и остается втайне. Практика подойдет детям постарше, от 10 до 13 лет. Вам понадобится колода с абстрактными картинками — ее лучше купить в магазине, обычно в инструкции прописываются основные значения карт, что упрощает интерпретацию.

Для того чтобы узнать тайны ребенка, просто попросите выбрать одну карту, которая отражает его внутреннее состояние в данный момент, другими словами, настроение. Затем пусть выберет карту настроения, в котором он хочет преобладать. А теперь поговорите с ребенком: о том, что изображено на картинках, попросите его рассказать, какие действия помогут превратить первую карту во вторую.

МАК действительно полезны в воспитании, но важно не принуждать ребенка к игре. Все должно происходить в легкой форме — если малыш не настроен на работу с картами, то настаивать не нужно.


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