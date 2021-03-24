Весенний пилинг: как избежать пигментации и «сбросить» 10 лет

Зачем делают пилинг лица

Пилинг лица, химический, косметический или другой (и тела тоже) – это процедура, в ходе которой удаляются ороговевшие слои эпидермиса, верхнего слоя кожи. В итоге верхний слой дермы убирается, регенерация кожи улучшается.

Пилинг полезен тем, что:

кожа становится более здоровой, гладкой и сияющей, омолаживается,

разглаживаются морщины,

улучшается кровообращение и цвет лица, тон кожи становится ровным,

устраняются черные точки, акне,

тонус кожи и упругость повышаются.

Правда ли, что весной пилинг лица делать нельзя?

Нет, неправда: современная косметология имеет в своем арсенале множество пилингов, которые используются для поддержания и оздоровления кожи круглый год.

Самое главное – выбрать процедуру и косметологические средства, которые подходят именно вашему типу кожи, учесть все индивидуальные особенности.

Это может сделать только специалист. Но, как и у любой процедуры, существуют противопоказания для весеннего пилинга.

Когда и кому нельзя делать весенний пилинг

Когда за окном все больше появляется солнца, воздержаться от пилинговых процедур следует людям с уже имеющейся пигментацией кожи. Таким людям можно делать пилинговые процедуры с ноября по март, когда солнце наименее активно. То есть учитывается солнечная активность, которая меняется год от года, чтобы избежать аллергии на солнце и других реакций.

Нарушение пигментации кожи также может быть вызвано проблемами со здоровьем, гормональным дисбалансом, возрастными изменениями. А в некоторых слуяаях назначают предпилинговую подготовку: особенно важна подготовка перед проведением гликолевых и ретиноловых пилингов. Это процедуры химического пилинга гликолевой или ретиноловой кислотой. Поэтому перед такими процедурами обязательно нужна консультация специалиста.

Почему нельзя делать пилинг перед отпуском

Прекратить все пилинговые процедуры следует также за 2-3 недели до поездки в отпуск. Например, если вы собираетесь в солнечный Египет или покорять Карпаты, то воздержитесь от пилинга. Иначе моментально на лице появится сильная пигментация и отпуск будет безнадежно испорчен.

Особенности ухода за кожей после пилинга

После пилинговых процедур важно не игнорировать советы косметолога и обязательно использовать крем с SPF.

SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца.

Кстати, использовать такое средство нужно не только после косметологических процедур, а регулярно, даже в холодное время года (если выдался солнечный день). Только весной и летом следует использовать средства с более высокой степенью защиты, а зимой – с более низкой. А также учитывать свой тип кожи.

Можно ли делать пилинг самостоятельно дома?

От "самодеятельности" в домашних условиях, если вы никогда не были у косметолога, стоит воздержаться. Особенно если приобрели какое-то средство впервые: неизвестно, как ваша кожа на него отреагирует.

Чтобы не навредить коже, в домашних условиях можно использовать не скрабы, а легкие пилинг-гели.

Обязательно изучите состав, в средстве должно быть максимальное количество натуральных веществ, например, экстракт брокколи. Натуральные компоненты не нарушают гидролипидную мантию кожи.

Но самое главное – не стесняйтесь спрашивать специалиста! Ведь от этого зависит не только состояние вашей кожи, но и здоровье всего организма.



