Почему жиросжигающие продукты — это миф

Жиросжигающие продукты не стимулируют сжигание жира и не ускоряют обмен веществ, как вам обещают маркетологи. Не ведитесь и внимательнее изучите то, как устроен организм, если вы хотите похудеть. «Рамблер» рассказывает, почему не стоит верить всему, что вы читаете.

Что называют жиросжигающими продуктами

В список еды с волшебным свойством входит действительно много полезной пищи с витаминами и определенными микроэлементами. Чаще всего в этот список попадают сельдерей, огурцы, имбирь, грейпфрут, перец и корица. Эти продукты действительно полезные, и если вы будете питаться только ими, то рано или поздно сбросите вес, но многие едят их вдобавок к обычной пище, и не видят эффекта жиросжигания. Рассказываем, почему так происходит.

Что такое на самом деле жиросжигающие продукты

Жиросжигающими называют продукты с отрицательной калорийностью. Это значит, что организм тратит больше калорий на то, чтобы переварить этот продукт, чем в нем есть калорий. Как правило, это овощи и фрукты, которые состоят преимущественно из воды. Теперь разберемся, почему это не работает.

Как известно, для того, чтобы скинуть вес, человеку необходимо употреблять меньше энергии, чем он тратит. Однако таким образом из тела уйдет вес, и могут начать уходить мышцы, если калорийность продуктов будет слишком маленькая, а в жизни человека совсем не будет спорта. Чтобы в теле «сжигался» жир, нужно правильно питаться и заниматься спортом, тогда жир в теле будет замещаться мышцами. Продукты с отрицательной калорийностью тоже не помогут похудеть и привести тело в форму. Худеть нужно, в первую очередь, безопасно, иначе это может привести к необратимым последствиям в организме.



