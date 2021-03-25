Названы необходимые для завтрака сладости

Российский врач-диетолог Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik перечислил сладкие продукты, которые необходимо употреблять на завтрак.

По словам специалиста, важно различать естественные и добавленные сахара. Сахар во фруктах, ягодах и овощах влияет на организм иначе, нежели подсластитель, добавленный искусственным путем, поделился подробностями медик.

«Если в конце приема пищи или в процессе приема пищи вы будете есть сахар естественный, а это в первую очередь фрукты, ягоды, то это можно, нужно, и это безвредно для организма при условии адекватных доз, но если это сахар добавленный, это вредно», – предупредил Бобровский.

При этом врач-диетолог отметил, что пару конфет можно съесть при условии, что человек сможет вовремя остановиться.

Эксперт не советует завтракать только продуктами, которые содержат сахар, поскольку они не дают насыщения. Бобровский подчеркнул, что, несмотря на наличие клетчатки, организму для полноценной сытости необходим жир и белок.