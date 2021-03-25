Готовим ножки к босоножкам: пять правил весеннего ухода

Весна пока не радует теплом, но это хороший повод точно успеть подготовиться к «открытому» сезону. Уже сейчас позаботьтесь об идеальных ножках, которые вы будете гордо демонстрировать при помощи коротких юбок, шорт, открытых туфель и босоножек.

«Сегодня» рассказывает, как заблаговременно подготовить ноги к теплу и какими средствами важно обзавестись.

Что важно сделать до начала сезона «голых ножек»

Открывая ваши ножки, важно учесть не только факторы красоты – хороший педикюр, идеально гладкую кожу, а и факторы здоровья. Грибки, воспаления, отечность ног и пересушенная кожа – самые распространенные проблемы в «переходной» весенний период.

Чтобы избавиться от подобных проблем, необходимо подобрать правильный уход. Для этого сейчас существует множество различных гелей, мазей и кремов. Но стоит обращать внимание на их состав, чтобы еще больше не пересушить кожу. В кремах для ног должно быть масло ши, миндальное и масло виноградных косточек. Именно они отлично питают кожу и дают ей возможность выглядеть здоровой, упругой и красивой.

Пять правил весеннего ухода за ногами

1. Снимите напряжение бальзамом для ног

Сухость и раздражение ног точно не про здоровье и красоту. Поэтому важно обеспечить им нежный уход и интенсивное питание кожи. Для этого идеально подойдет бальзам, в составе которого есть оливковое масло и масло ши, что сделает ноги мягкими, шелковистыми и гладкими.

2. Приобретите пену для сухой кожи ног

Сухую кожу необходимо хорошо увлажнять, но при этом желательно избегать жирного блеска, который может дать масло. Пенка для ног идеально справляется с сухостью ног! Она легко впитывается, но сохраняет при этом увлажненность кожи и питает ее аминокислотами, витаминами и минералами. А еще пенка – отличная профилактика грибка, которая никому не помешает.

3. Используйте крем для профилактики грибка

Грибок точно не украшает ноги, поэтому лучше сделать профилактику, чем потом его лечить. Покупайте кремы, в составе которых есть экстракт белого чая, который обладает антимикотическими и антибактериальными свойствами. А миндальное масло и масло ши интенсивно питают кожу.

4. Наносите крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног

День на каблуках или просто в движении приводит к сильной усталости ног и даже к отечности. Но не спешите избавляться от любимых туфель, просто подберите правильный крем для укрепления сосудов и снятия усталости ног. В составе таких кремов могут быть масло виноградных косточек и экстракт виноградных листьев, которые отлично стимулируют кровообращение и стабилизируют стенки сосудов.

5. Питайте кожу ног при помощи спрея или крема с мочевинной