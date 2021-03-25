Пт, 26.03.2021
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Как выглядеть дорого, а тратить не много? Девять вещей-мастхэвов

Стильная женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Да, вы можете выглядеть дорого, не имея в своем гардеробе таких брендов, как Dior, Chanel и Yves Saint Laurent. Хотя эти бренды действительно являются отличными классическими предметами для инвестиций, есть и другие способы выглядеть роскошно, не тратя все свои деньги, пишет zen.yandex.ru.

Вы можете обмануть всех, заставив думать, что вы много заплатили за свою одежду, используя эти простые советы!

1. Носите длинное пальто

Самый простой способ получить дорогой образ - носить длинное пальто. Чем длиннее, тем лучше, в идеале это пальто должно закрывать колени. При покупке пальто очень важно качество. Если можете, купите из шерсти или кашемировое.

Поищите пальто верблюжьего цвета или пальто нейтральных тонов. Даже если вы не потратили на него много, оно мгновенно улучшит ваш образ и заставит выглядеть элегантно и роскошно. Обратите внимание и на детали пальто. Обычно простые вещи лучше, но качественные пуговицы или драпировка тоже могут выглядеть потрясающе.

2. Носите белые рубашки и жакеты

Когда все отполировано и хорошо сидит, вы выглядите как человек, который знает, что делает и куда направляется. Даже если у вас нет корпоративного дресс-кода с индивидуальными брючными костюмами, белая рубашка - хорошее начало.

Жакет будет великолепно смотреться с чем угодно, например, с узкими джинсами, маленьким черным платьем или даже простой белой футболкой.

Если возможно, попробуйте найти эти вещи в нейтральных тонах, поскольку нейтральные цвета - один из лучших способов сделать весь ваш образ таким, как будто вы носите дизайнерские вещи, даже если вы купили все в H&M!

Стремясь выглядеть дорого, мы стремимся минимизировать количество заявленных элементов, насколько это возможно, и придерживаться классического образа. Это касается и вашей цветовой палитры! Даже если у вас простая футболка нейтрального цвета, она может выглядеть шикарно, если заправить ее в брюки.

3. Купите структурированную сумку

Если вы хотите выглядеть дорого, сосредоточьтесь на черных сумках с минимальным набором фурнитуры. Слишком много фурнитуры может сделать вашу сумку и весь наряд дешевым. Дорогие сумки, как и действительно дорогие, очень минималистичны по цвету, стилю и дизайну. 

4. Носите остроносую обувь

Забавно, как простой переход с закругленного носка на острый меняет наряд. Заостренный носок показывает, что вы серьезно относитесь к делу, и добавляет образу блеска.

Обувь с острым носком (в меру) поможет удлинить ваши ноги, особенно, если вы носите туфли бежевого цвета. Даже если вы не носите высокие каблуки, обращайте особое внимание на атмосферу, исходящую от вашей обуви. Они хорошо сделаны? Они подходят под ваш наряд? Или они грязные и разваливаются?

5. Ремни

Не стесняйтесь добавить пояс к классической белой рубашке, жакету, платью. Ремень действительно может преобразовать любой образ. Идеально подойдет что-нибудь маленькое и классическое, желательно из кожи.

Стремясь выглядеть дорого, мы стремимся минимизировать количество заявленных элементов, насколько это возможно, и придерживаться классического образа. Это касается и вашей цветовой палитры! Даже если у вас простая футболка нейтрального цвета, она может выглядеть шикарно, если заправить ее в брюки.

6. Добавьте изысканные украшения в свой наряд

Выбирая элитную одежду, нельзя забывать об аксессуарах. Избегайте пластиковых драгоценностей и бижутерии, а вместо этого сосредоточьтесь на классических вещах - часы, жемчужные серьги или цепи.

Шелковый шарф тоже можно рассматривать как украшение. Независимо от того, завязываете ли вы его на шее, на волосах или на сумочке, это верный способ создать элегантный вид и дополнить весь ваш наряд.

7. Наденьте солнцезащитные очки

Если вы наденете солнцезащитные очки, вы будете выглядеть важно и стильно! Не говоря уже об уверенности, которую вы почувствуете, закрыв глаза красивым аксессуаром.

Большие и черные очки в классическом стиле идеально подойдут для того, чтобы выглядеть дорого.

8. Не забывайте уход за кожей + красота

Вам нужно записаться на прием в маникюрный салон? Не забывайте, что ваша кожа - это холст, и каждая мелочь имеет значение для результата вашего образа. Трудно сделать так, чтобы наряд выглядел хорошо, когда у вас есть сколы и трещины на ногтях, а волосы с секущимися кончиками.

Это не означает, что вы не должны любить себя таким, какая вы есть, или что вам всегда нужно выходить с полным макияжем, но внимание к деталям показывает, что вы заботитесь о себе, и добавляет лоска в свой образ. Красная помада тоже никогда не повредит!

9. Будьте проще

Простые цвета, наряды и силуэты никогда не надоедают. Совершенно нормально любить смелые принты и цвета, но вы можете быть уверены: однотонные вещи придают дорогой вид. Мы всегда можем почерпнуть вдохновение у француженок, так как они всегда выглядят шикарно и дорого, но, как известно, носят основные и вневременные вещи в основном черного и серого цветов.

ЧЕГО СТОИТ ИЗБЕГАТЬ

1. Само собой разумеется, что вещи с дырами, пятнами не сделают вас дороже, а сделают вас небрежным.

Не забудьте заглянуть в зеркало в полный рост и посмотреть на свой наряд перед тем, как выйти из дома. Проверяйте на свитере катышки, недостающие пуговицы и следы от дезодоранта.

2. Держитесь подальше от неклассических принтов. Полосы, горошек и леопардовый принт привлекают внимание, но будьте внимательны к качеству изделия. Например, цветочные орнаменты из дешевой ткани могут растягиваться при носке. Дешевая ткань не будет хорошо смотреться, и это явная расплата за то, что ваш товар невысокого качества.

3. Избегайте всего, что плохо сидит, особенно тех вещей, которые малы вам. Для всех это вроде бы очевидно, но мы постоянно видим на улицах рубашки которые вот вот лопнут и лямки маек, перерезающие кожу. Кроме того, помните о видимых линиях трусиков, бретелях бюстгальтера и обо всем остальном, что может отвлекать от вашего шикарного, классического и дорогого наряда.

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