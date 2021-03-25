Как выглядеть дорого, а тратить не много? Девять вещей-мастхэвов

Вы можете обмануть всех, заставив думать, что вы много заплатили за свою одежду, используя эти простые советы!

1. Носите длинное пальто

Самый простой способ получить дорогой образ - носить длинное пальто. Чем длиннее, тем лучше, в идеале это пальто должно закрывать колени. При покупке пальто очень важно качество. Если можете, купите из шерсти или кашемировое.

Поищите пальто верблюжьего цвета или пальто нейтральных тонов. Даже если вы не потратили на него много, оно мгновенно улучшит ваш образ и заставит выглядеть элегантно и роскошно. Обратите внимание и на детали пальто. Обычно простые вещи лучше, но качественные пуговицы или драпировка тоже могут выглядеть потрясающе.

2. Носите белые рубашки и жакеты

Когда все отполировано и хорошо сидит, вы выглядите как человек, который знает, что делает и куда направляется. Даже если у вас нет корпоративного дресс-кода с индивидуальными брючными костюмами, белая рубашка - хорошее начало.

Жакет будет великолепно смотреться с чем угодно, например, с узкими джинсами, маленьким черным платьем или даже простой белой футболкой.

Если возможно, попробуйте найти эти вещи в нейтральных тонах, поскольку нейтральные цвета - один из лучших способов сделать весь ваш образ таким, как будто вы носите дизайнерские вещи, даже если вы купили все в H&M!

Стремясь выглядеть дорого, мы стремимся минимизировать количество заявленных элементов, насколько это возможно, и придерживаться классического образа. Это касается и вашей цветовой палитры! Даже если у вас простая футболка нейтрального цвета, она может выглядеть шикарно, если заправить ее в брюки.

3. Купите структурированную сумку

Если вы хотите выглядеть дорого, сосредоточьтесь на черных сумках с минимальным набором фурнитуры. Слишком много фурнитуры может сделать вашу сумку и весь наряд дешевым. Дорогие сумки, как и действительно дорогие, очень минималистичны по цвету, стилю и дизайну.

4. Носите остроносую обувь

Забавно, как простой переход с закругленного носка на острый меняет наряд. Заостренный носок показывает, что вы серьезно относитесь к делу, и добавляет образу блеска.

Обувь с острым носком (в меру) поможет удлинить ваши ноги, особенно, если вы носите туфли бежевого цвета. Даже если вы не носите высокие каблуки, обращайте особое внимание на атмосферу, исходящую от вашей обуви. Они хорошо сделаны? Они подходят под ваш наряд? Или они грязные и разваливаются?

5. Ремни

Не стесняйтесь добавить пояс к классической белой рубашке, жакету, платью. Ремень действительно может преобразовать любой образ. Идеально подойдет что-нибудь маленькое и классическое, желательно из кожи.