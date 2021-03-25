Мужские обязанности: десять дел по дому, которые нужно переложить на парня

Большинство мужчин не любят кропотливой работы, результаты которой не видны уже минут через двадцать: мыть пол или посуду, например. Они предпочитают занятия более творческие или традиционно мужские.

Wday.ru составил рейтинг хозяйственных предпочтений сильной половины человечества в порядке убывания энтузиазма.

1. Мытье машины

Этот пункт вызывает у каждого мужчины воодушевление. Не требует напоминания и вообще женского участия. За внешним видом своего авто мужчина обычно следит с куда большим рвением, чем за своим гардеробом или содержимым холодильника. Остается только радоваться такой нежной заботе о «боевом коне» и… собирать по квартире разбросанные носки.

2. Вынос мусора

Маленький ежедневный вклад в большое дело поддержания чистоты чаще всего не вызывает у мужчины отторжения, особенно если в доме есть мусоропровод. Чтобы избежать недовольных бурчаний, главное – собрать весь мусор заранее и передать его из рук в руки в компактном и удобном для «транспортировки» виде.

3. Застилание постели

Несложная утренняя процедура под силу любому мужчине. Занимает секунды и не требует специальных навыков. Одно «но»: убрать постель мужчина согласится только в одном случае – если он встанет позже вас. Кто крайний, тому и покрывало в руки.

4. Стирка

Нет-нет, разумеется, речь не идет о том, чтобы постирать вручную кашемировый свитер, – это удел избранных. Но запустить стиральную машину сможет, особенно если вы уже заложили в нее белье, засыпали порошок и выбрали программу. И конечно, ему ничего другого не останется, как развесить постиранное белье сушиться… Но напомнить об этом все же надо.

5. Поход за продуктами

Мужчина – он, как известно, добытчик, поэтому будет регулярно посещать продуктовые магазины (а заодно оплачивать квитанции за свет и воду). Два обязательных условия: наличие списка покупок и отсутствие вас рядом. Мужчина не в состоянии долго ходить и выбирать товары, как женщина. На случай сомнений у него есть в запасе «звонок другу», то есть вам. Держите телефон наготове.

6. Мытье посуды

Полная раковина, увы, никак не действует на мужчину — он просто оставит грязную тарелку на столе и возьмет вместо кружки вашу кофейную чашку. Согласиться на роль «посудомойки» мужчина может только по вашей просьбе и обычно после нескольких напоминаний. Лучше всего, если свою просьбу вы озвучите в тот момент, когда будете сами заняты каким-нибудь «очень важным делом». И запомните: вся грязная посуда должна быть уже в раковине. Для того, что осталось на столе, плите и в комнатах, скорее всего, найдется оправдание: «Не заметил».

Но самый лучший способ переложить обязанности по мытью посуды на мужчину — купить посудомойку. Загружать этот «тетрис» парням даже нравится.

7. Мытье ванны и раковины

Чтобы мужчина согласился взять на себя этот «нелегкий труд» – чистить ванну и/или раковину, потребуется обращение к его силе (в сравнении с вашей женской слабостью) и робкое перечисление ваших многочисленных достижений на ниве домашнего хозяйства.

8. Пылесосить

Одно из самых масштабных мероприятий, категорически не вписывающееся в представление мужчины о домашнем уик-энде. Единственный компромисс, на который он готов пойти, чтобы вы вернули ему пульт от телевизора, – пропылесосить пол. Из разряда фантастики: мужчина, моющий полы, окна и туалет (ау, есть такие?).

9. Глажка белья

В этом пункте с абсолютным большинством мужчин солидарно большинство женщин. Никто (ну или почти никто) не хочет гладить белье. Казалось бы, гармония достигнута, если бы не мятые рубашка и брюки, в которых ему завтра идти на работу…

Ему, самому дорогому и любимому помощнику!

10. Приготовление ужина