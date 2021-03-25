Пт, 26.03.2021
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Как приготовить торт «Наполеон» с заварным кремом

Торт "Наполеон". Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Торт "Наполеон" – от него мы не устанем никогда. И не из-за некоторой ностальгии по десертам детства, хотя и из-за нее тоже, а в первую очередь из-за его текстуры и вкуса, пишет Сегодня.

И несмотря на то, что "Наполеон" теперь можно купить любой и везде, тот, что приготовлен дома и своими руками, всегда остается лучшим. Рецепт ниже, вернее, результат вас обязательно порадует.

Торт "Наполеон"

Ингредиенты:

Для теста:

  • 4 стакана муки
  • 200 г сливочного масла
  • 1 яйцо
  • соль на кончике ножа
  • 1 стакан холодной воды

Для крема:

  • 1 л молока
  • 2 яйца
  • 6 ст. л. муки
  • 2 стакана сахара
  • щепотка ванилина

Рецепт приготовления:

  1. На рабочую поверхность насыпаем просеянную муку и размягченное масло, руками хорошо перетираем в крошку. Отдельно размешиваем яйцо в стакане холодной и чуть подсоленной воды. Вливаем жидкость и замешиваем эластичное тесто.
  2. Формируем из теста колбаску, делим на 8 частей и ставим на полчаса в холодильник.
  3. Затем раскатываем каждую часть в корж толщиной 1 мм. Вырезаем круги с помощью тарелки диаметром 20 см, накалываем вилкой в нескольких местах и выпекаем коржи по отдельности в предварительно разогретой до 200-220 градусов духовке.
  4. Из остатков теста формируем корж, выпекаем его и с помощью скалки делаем крошку, которую будем использовать для посыпки торта. Когда все коржи будут готовы, приступаем к приготовлению крема.
  5. Смешиваем при помощи венчика 2 стакана молока с яйцами, ванилью и мукой. Соединяем отдельно 2 стакана молока с сахаром и кипятим на медленном огне, помешивая. Затем вливаем яично-молочную смесь и доводим все до кипения, постоянно помешивая венчиком, чтобы не образовывались комочки. Когда крем закипит, уменьшаем огонь и продолжаем помешивать еще несколько минут до загустения.
  6. Когда крем готов и все коржи остыли, начинаем собирать торт. Обильно смазываем коржи горячим или теплым заварным кремом. Посыпаем верх и бока крошками. Даем торту постоять несколько часов при комнатной температуре, а затем ставим его в холодильник на ночь.

На заметку: объем мерного стакана – 250 мл.

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