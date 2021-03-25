Как приготовить торт «Наполеон» с заварным кремом
Торт "Наполеон" – от него мы не устанем никогда. И не из-за некоторой ностальгии по десертам детства, хотя и из-за нее тоже, а в первую очередь из-за его текстуры и вкуса, пишет Сегодня.
Торт "Наполеон" – от него мы не устанем никогда. И не из-за некоторой ностальгии по десертам детства, хотя и из-за нее тоже, а в первую очередь из-за его текстуры и вкуса, пишет Сегодня.
И несмотря на то, что "Наполеон" теперь можно купить любой и везде, тот, что приготовлен дома и своими руками, всегда остается лучшим. Рецепт ниже, вернее, результат вас обязательно порадует.
Ингредиенты:
Для теста:
Для крема:
Рецепт приготовления:
На заметку: объем мерного стакана – 250 мл.