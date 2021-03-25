СМОТРИ ⟩ Как проходит шопинг по призрачным торговым центрам Таллинна

«Ощущаю себя, будто нахожусь в фильме ужасов, где все вымерли и осталась только я», - делится эмоциями Эда-Лийс Канн от нахождения в призрачном Kaubamaja.
«Но со всей этой одеждой надевай, что хочешь! Это мы и сделаем, потому что пандемия не заберет у нас ни весну, ни лето, ни красок, ни полосок, ни узоров, как и не отнимет моду!», - говорит ведущая программы.
«Весна приносит нам легкие, пастельные цвета, словно растянутые по бумаге акварельные краски», - рассказывает Эда-Лийс, держа в руках легкую пастельно-розовую плиссированную юбку.
Сейчас стоит самому быть законодателем модных образов и искать одежду в шкафах или же интернет-магазинах. Какими будут модные тенденции этого сезона, расскажут стилист Лийси Ээсмаа и fashion-журналист Урмас Вяльяотс.
Эксперты моды отмечают, что особенно стоит обратить внимание на всю палитру розовых оттенков. Лийзи на своем примере показывает сочетание брюк-палаццо и жакета зефирно-розового цвета.
Также всевозможные природные узоры будут особенно актуальными в этом сезоне.
Мужская мода сезона весна-лето 2021 вдохновлена пижамными комплектами. Так что можно становиться модниками, прямиком встав с кровати.
Стилисты отмечают, что стоит отложить длинные разноцветные носки подальше, вглубь шкафа. На их смену приходят спортивные носки, край которых будет немного виден из под обуви.
Смотрите видеорепортаж, где стилист подбирает самые модные образы, которые помогут вам найти вдохновение, чтобы оставаться модными даже в период пандемии!