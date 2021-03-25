СМОТРИ ⟩ Как проходит шопинг по призрачным торговым центрам Таллинна

«Ощущаю себя, будто нахожусь в фильме ужасов, где все вымерли и осталась только я», - делится эмоциями Эда-Лийс Канн от нахождения в призрачном Kaubamaja.

«Но со всей этой одеждой надевай, что хочешь! Это мы и сделаем, потому что пандемия не заберет у нас ни весну, ни лето, ни красок, ни полосок, ни узоров, как и не отнимет моду!», - говорит ведущая программы.

«Весна приносит нам легкие, пастельные цвета, словно растянутые по бумаге акварельные краски», - рассказывает Эда-Лийс, держа в руках легкую пастельно-розовую плиссированную юбку.

Сейчас стоит самому быть законодателем модных образов и искать одежду в шкафах или же интернет-магазинах. Какими будут модные тенденции этого сезона, расскажут стилист Лийси Ээсмаа и fashion-журналист Урмас Вяльяотс.

Эксперты моды отмечают, что особенно стоит обратить внимание на всю палитру розовых оттенков. Лийзи на своем примере показывает сочетание брюк-палаццо и жакета зефирно-розового цвета.



Также всевозможные природные узоры будут особенно актуальными в этом сезоне.

Мужская мода сезона весна-лето 2021 вдохновлена пижамными комплектами. Так что можно становиться модниками, прямиком встав с кровати.