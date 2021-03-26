Худей во сне: как спать правильно, чтобы не набирать вес

Медики давно заметили взаимосвязь между сном и весом: чтобы худеть во сне, сон в первую очередь должен быть полноценным.

Какой лечебный эффект имеет "правильный" сон, рассказала Татьяна Шеплякова, акушер-гинеколог.

Если спать не менее 8 часов, то переедать не захочется

Наш аппетит находится под контролем двух важных нейромедиаторов – лептина и грелина. Лептин – "гормон сытости", сигнализирует о том, что мы сыты. Грелин – "гормон голода", влечет нас к холодильнику. Уже доказано, что те, кто спал по 4 часа, имели в организме повышенный уровень грелина (сильнее хотели есть) в сравнении с теми, кто спал примерно 8-10 часов.

Калории будут сжигаться быстрее, если сон крепкий

Существует понятие "скорость обмена веществ в покое". Когда мы спим, наш организм продолжает сжигать калории. Так вот, нарушение сна снижает скорость этого сжигания.

Также расстройства сна ухудшают чувствительность тканей к инсулину – веществу, которое доставляет глюкозу в клетки. А если глюкоза не поступает в клетку, клетка продолжает "испытывать голод" и посылать сигнал в организм, что нужно срочно поесть.

Чем меньше мы спим, тем больше едим фастфуда и толстеем

Если мы недосыпаем, то отдаем предпочтение вредным продуктам вместо здоровой пищи. Тем самым увеличиваем потребление калорий примерно на 22%. Это связано с тем, что при недостатке сна притупляется активность в лобной части мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль.

Спите не менее 8 часов, чтобы не накапливался жир. Если мы не досыпаем, то чувствуем слабость, усталость, в связи с чем не можем быть достаточно активны в течении дня

Достаточный сон делает нас более выносливыми. А уровень усталости значительно снижается. Исследования показали, что люди которые спали по 5 часов в сутки, теряли меньше жировой ткани, чем те кто спал по 8 часов. А мышечная ткань, наоборот, терялась интенсивнее.

Это связано с действием кортизола – гормона надпочечников. Его концентрация значительно повышается, если есть проблемы со сном. Кортизол повышает уровень сахара в крови. Он "сжигает" мышцы и способствует накоплению висцерального жира.

Вывод однозначный: полноценный сон – это прекрасное бесплатное "лекарство", которое не имеет противопоказаний и побочных реакций и помогает нам быть в форме, активными и здоровыми. Поэтому, чтобы худеть во сне, важно:

спать не менее 8 часов;

устранить бессонницу, позднее засыпание и другие расстройства сна;

не наедаться перед тем, как лечь в кровать.



