Диетолог назвала простые и полезные привычки для худеющих: чипсы не стоит есть из пакетика, а...

Эксперт советует никогда не есть чипсы прямо из пакетика. Вместо этого их лучше пересыпать в миску — так проще следить за количеством съеденного и контролировать размер порции.

Также Торнтон призвала стараться, чтобы содержимое тарелки было красивым и разноцветным. По ее словам, для этого в блюда приходится добавлять яркие и питательные овощи или фрукты.

Нельзя забывать и о физической активности. Торнтон рекомендует клиентам найти занятия, которое приносят им удовольствие — тогда меньше шансов, что они быстро забросят тренировки.

Ранее австралийская диетолог и нутрициолог Лора Форд (Laura Ford) развеяла мифы о похудении и здоровом питании. Помимо прочего, врач заявила, что углеводы необходимы для организма, поэтому нельзя полностью отказываться от них ради стройной фигуры.



