Как хранить зимнюю одежду: самое главное правило

Как правильно хранить зимнюю одежду, чтобы в начале следующей зимы вам было в чем ходить и не пришлось срочно бегать по магазинам в поисках новой куртки или пальто? Читайте наши советы.

Главное правило, как подготовить к хранению одежду – представить себе, что вам ее нужно одевать не через восемь месяцев, а завтра. Иными словами, готовить сани летом или даже весной. Для этого пройдитесь по списку:

Постирать. Даже самая свежая грязь или незначительное пятнышко со временем въестся в ткань и станет большой проблемой, которую будет гораздо сложнее решить, чем сразу.

Заштопать. Дырка, о которой вы сейчас помните, через два сезона забудется и может стать причиной косых взглядов в вашу сторону.

Пришить. То же самое касается оторванной пуговицы. К тому же за это время она может где-то потеряться.

Починить. Заедающая змейка или застежка станет серьезной помехой в утеплении, если резкие холода и морозы, как обычно, наступят совершенно неожиданно. Так недолго и простудиться.

Просушить. Эта опция будет более уместна летом. Тогда стоит на пару часов вынести на жару и просушить всю зимнюю одежду. Только избегайте прямых солнечных лучей, чтобы она не выгорела.

Продезинфицировать. Защита от моли и других вредителей очень важна для натуральной шерстяной, меховой одежды. Чтобы она осталась целой и несъеденной, не поленитесь обезопаситься уже сейчас.

Разместить. Дубленки, пальто и куртки лучше всего развешивать в шкафу на плечиках, чтобы они не деформировались. Причем для экономии места на одни плечики можно повесить две или даже три вещи. Не стоит верхнюю одежду трамбовать по ящикам и пакетам, чтобы она не заламывалась в местах сгиба и не слеживался утеплитель. И не забудьте сверху надеть чехол.



