Дизайнер IKEA из Эстонии подсказывает, как украсить пасхальный стол

1. Текстиль

Для начала, выберите текстиль исходя из интерьера дома и ваших предпочтений. Традиционно и празднично – скатерть. Но есть и другие варианты, в современном интерьере подойдёт дорожка на стол, которая может стать новым и ярким акцентом на вашем столе. Стол можно дополнить подставками под приборы с или без скатерти, которые всегда смотрятся эффектно. Финальным штрихом могут стать салфетки – бумажные или тканевые.

«Подставки под приборы из натуральных материалов идеально подойдут для праздничного стола на Пасху, символизируя пробуждение природы. Дорожка-скатерть позволит поиграть с цветом на столе – такой текстиль стоит всего пару евро и может создать свежий образ на праздничном столе. Например в этом году популярные сочетания жёлтого и серого отлично подойдут для пасхального настроения – в текстиле и салфетках. Исходя из вашего интерьера, вы можете сочетать текстиль по вашему желанию, рекомендую выбирать 3-4 основных цвета, создавая монохромный или контрастный образ» – говорит дизайнер IKEA Элиисе Таммекиви.

По его словам, текстиль создаёт атмосферу на столе: белая скатерть – классический вариант, с дорожкой, салфетками и цветами, вы можете создать весеннее настроение. Текстиль естественных оттенков, например, натуральный лён, создаст уютный, домашний образ, словно в гостях у любимых бабушки и дедушки. Яркая скатерть – жёлтого, зелёного цвета, выглядит игриво и создаст энергичное настроение на столе.

2. Посуда

Перед тем, как накрывать на стол, посмотрите стиль вашей зоны столовой – какой стиль у мебели, какие у вас лампы. Для того, чтобы образ праздничного стола был гармоничным, он должен подходить под общий стиль помещения. Не говоря уже о том, что небольшие акценты на тарелках или приборах помогут обновить образ и сэкономить деньги.

«Основной секрет красивого стола: если у вас яркая скатерть – тогда посуду нужно выбирать однотонную. Если же скатерть и посуда одного цвета, акцентом могут служить новые яркие десертные тарелочки или пиалы. Если у вас набор белой посуды, дополните стол яркой дорожкой или красивой тканевой салфеткой. Вы можете создать ресторанную сервировку стола, которая однозначно даст праздничное ощущение. Кстати в этом году модно сочетать золотые и серебряные приборы», – делится Э. Таммекиви.

Ещё одним акцентом может стать сервировочная посуда для подачи блюд: если у вас современный стол с золотыми приборами, вы можете подавать закуски на золотом блюде. Если и дом, и стол в сельском стиле, то еду можно подавать на бамбуковых блюдах или деревянных досках.

3. Предметы интерьера

Дизайнер IKEA делится, что для создания красивого образа на обеденном столе, не обязательно её заставлять едой, оставьте место для украшений, а еда будет на тележке или на кухне.

Не нужно скупать все пасхальные украшения, многое вы можете сделать сами из того, что есть дома или в лесу. Основное правило, о котором напоминает дизайнер – чем меньше, тем лучше. Выберите один-два центральных элемента, которые можно сочетать для создания пасхального настроения.

Центром вашего стола может стать блюдо, наполненное мхом и крашенными яйцами.

Большой букет весенних цветов и веток станет настоящим центром стола. Другой вариант – горшок с цветами.

Если у вас есть дети, то можно сделать пасхального зайца из салфеток и яиц. Обвяжите салфетку вокруг яйца, завяжите края салфетки, чтобы сделать зайчику уши и украсьте тарелку каждого члена семьи. Это добавит игривости и станет отличным началом праздничного завтрака.

Руками созданные украшения для стола подойдут под любой стиль – стеклянные вазы с лесными находками – мох, веточки, сухие цветы, шишки, крашенные яйца.

Украшение для стола, которое прослужит дольше всего – искусственные цветы или гирлянды. Проведите гирлянду через весь стол или поставьте небольшие горшки с искусственными растениями. Универсальное украшение, которое будет служить долго и подойдёт под разные праздники.

Салфетки в тон скатерти, тарелкам или другим предметам на столе. Их можно красиво сложить или обязать вокруг веточек. Это станет элегантным дополнением стола.



