Шелушение ушей: что это значит и как исправить

Почему шелушатся уши?

Шелушение в ушах может быть вполне безобидным явлением и многие его игнорируют, не задумываясь о причинах. Конечно, если это минимальное шелушение, которое появилось и прошло, бить тревогу нет смысла. Но если это происходит постоянно, переходит в зуд и гиперемию — это может быть сигнал о кожном заболевании. В последнем случае нужно незамедлительно обратиться к дерматологу и начать лечение.

Причины шелушения ушей

Причин может быть множество. Если обратитесь к дерматологу, будьте готовы обсудить все: от генетики до образа жизни.

нехватка витаминов;

генетическая предрасположенность;

вы используете чужие наушники! Это самая часта проблема в последнее время. Грибковые заболевания передаются бытовым путем;

следствие перенесенного отита;

неудачное прокалывание ушей. В результате мочка уха краснеет, а впоследствии шелушится;

чрезмерный уход. Вы тщательно протираете уши спиртосодержащими средствами или моете гелем для душа, но не увлажняете после;

недостаточный уход. Уши важно хорошо промывать (достаточно обычной водой) и протирать аккуратно полотенцем. Кожа в этой зоне и так жирная, на ней сосредоточено много пор, если мыть обычной водой, можно не наносить крем.

воспалительный процесс в ухе – отит, образование фурункула или прыща.

Что делать если шелушатся уши?

Если вы уверены, что шелушение ушей не симптомы и не следствие заболевания, нужно менять привычки и уход. Проследить за прогрессом и выявить причину самостоятельно .

сделать ставку на увлажнение. Пить больше воды, пользоваться увлажняющими кремами — причем, не только в зоне ушей, но и на лице и шее. Кожа — цельный орган, увлажнять его нужно полностью.

когда питаете лицо кремом, не забудьте нанести его и на мочки. Кстати, морщины на мочке — неочевидный признак, выдающий старение.

носите головной убор! Летом — от солнца, зимой — от ветра и морозов.

изучите состав косметики, которая наносится или попадает в зону ушей. Если у вас есть шелушение ушной раковины, косметика не должна содержать спирт и, желательно, даже ароматизаторы;

если вы пользуетесь шампунем для жирной кожи головы, он может сушить кожу ушей;

пропейте курс витаминов для красоты кожи, волос и ногтей.

Если причина шелушения в ушах — инфекция или заболевание, следует обратиться к дерматологу. В зависимости от анамнеза, осмотра и анализов, он может назначить следующее лечение:

В любом случае, соблюдайте гигиену, придерживайтесь сбалансированного питания. И еще, перестаньте пользоваться спичками и зубочисткой с ватой для очищения ушей они травмируют поверхность кожи изнутри и перерастают в шелушение.

курс антибиотиков в сочетании с антибактериальными препаратами. Такое сочетание быстро снимает зуд, убирает воспаления и убирает бактерии, вызывающие шелушение кожи.

антигистаминные средства, которые снижают аллергическую реакцию и устраняют дерматит и экзему. При этом методе лечения готовьтесь соблюдать еще и лечебную диету.

противогрибковые препараты, если причина шелушения в ушах — бактериальный грибок. Это могут быть как таблетки, так и различные антибактериальные мази.

хирургическое вмешательство. Этот метод применяется если причиной сухости кожи является фурункул, который не прорывается или слишком большого размера.



