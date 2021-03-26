ВИДЕО ⟩ Советы от самой сексуальной женщины Эстонии: «Будь лучшей версией себя!»

Первым делом, Бригитте рекомендует включить в свой распорядок дня регулярные тренировки. Занимайтесь спортом не менее трех раз в неделю. Самое главное - заставлять тело двигаться.

Третий важный момент: позаботьтесь о коже лица. Бригитте рекомендует найти подходящие средства для чистки лица и хорошего косметолога. Конечно, зубы тоже должны быть в порядке, ведь каждая девушка желает обладать яркой белой улыбкой.