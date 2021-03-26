Пт, 26.03.2021
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ВИДЕО ⟩ Советы от самой сексуальной женщины Эстонии: «Будь лучшей версией себя!»

Бригитте Сюзанне Хунт стала лицом коллекции BonBon Lingerie весна-лето 2021. ФОТО: Galina Deinega/BonBon Lingerie

Бригитте Сюзанне Хунт посвятила свежий выпуск своего влога красоте. Девушка дает советы, как действительно стать лучшей версией себя.

Первым делом, Бригитте рекомендует включить в свой распорядок дня регулярные тренировки. Занимайтесь спортом не менее трех раз в неделю. Самое главное - заставлять тело двигаться.

Во-вторых, пересмотрите свое питание! Ваш стол разнообразен?

Третий важный момент: позаботьтесь о коже лица. Бригитте рекомендует найти подходящие средства для чистки лица и хорошего косметолога. Конечно, зубы тоже должны быть в порядке, ведь каждая девушка желает обладать яркой белой улыбкой.

Смотрите полный выпуск влога Бригитте в видеоролике!

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