ВИДЕО ⟩ Советы от самой сексуальной женщины Эстонии: «Будь лучшей версией себя!»
Бригитте Сюзанне Хунт посвятила свежий выпуск своего влога красоте. Девушка дает советы, как действительно стать лучшей версией себя.
Бригитте Сюзанне Хунт посвятила свежий выпуск своего влога красоте. Девушка дает советы, как действительно стать лучшей версией себя.
Первым делом, Бригитте рекомендует включить в свой распорядок дня регулярные тренировки. Занимайтесь спортом не менее трех раз в неделю. Самое главное - заставлять тело двигаться.
Во-вторых, пересмотрите свое питание! Ваш стол разнообразен?
Третий важный момент: позаботьтесь о коже лица. Бригитте рекомендует найти подходящие средства для чистки лица и хорошего косметолога. Конечно, зубы тоже должны быть в порядке, ведь каждая девушка желает обладать яркой белой улыбкой.
Смотрите полный выпуск влога Бригитте в видеоролике!