Сб, 27.03.2021
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Что за детский сад? Как правильно взрослеть

ФОТО: Shutterstock

Некоторые из нас надолго застревают в детстве, так и не научившись брать на себя ответственность, другие, наоборот, являются вечным родителем. Что же поможет достичь настоящей, а не мнимой, зрелости и гармонии с самим собой? Об этом пишет Womanhit.ru.

Представители разных психологических школ и подходов сходятся нечасто, но точно вот в чем: в нас живут три сущности, части нашей личности. Речь о ребенке, родителе и взрослом. Говорят, гармоничный, счастливый человек — тот, кто находится в ладу со всеми тремя своими частями, больше остальных пребывая в позиции взрослого. Но, как показывает практика, даже внешне спокойным и гармоничным людям в этом смысле непросто. Так как же пробудить в себе мудрого? Вам поможет процесс инициации.

Инициация — однокоренное слово со всем известной «инициативой»: в основе обеих конструкций — латинское initium, то есть начало. Именно о начале — новых этапов жизни — и пойдет речь в нашем сегодняшнем материале. «В чем здесь может быть загадка или проблема?» — спросите вы. И правда, ведь всем нам известны эти этапы: родился, учился, женился, родил ребенка, постарел, умер. Каждый переживает переходы от одного этапа к другому, худо-­бедно справляется и идет дальше…

Увы, но это не всегда так. Некоторые из нас надолго застревают в детстве, так и не научившись брать на себя ответственность. Некоторые впадают в другую крайность и по-­­родительски пытаются контролировать каждое свое (а главное — и чужое) действие, параллельно страдая от тревожного расстройства (еще бы не тревожиться, ведь впереди маячит осознание, что ты не бог, и держать все под контролем не выйдет). Мы так и не взрослеем по-­­настоящему, весь свой путь оставаясь девочкой, матерью, папашей или сыночком. В том, чтобы побыть иногда этими сущностями, нет ничего плохого. Просто помните, что полноценно жить, творить свою судьбу, совершать выбор, ошибаться, признавать это и идти вперед может исключительно ваша взрослая часть. Не взрастив ее, вы крадете у себя множество возможностей и игнорируете свой огромный потенциал. Но сказать: «Повзрослей!» — легко, а вот сделать это действительно непросто. Здесь на помощь и приходит та самая инициация, то есть процесс перехода личности на новую ступень развития.

Встань передо мной…

То, о чем мы сегодня узнаем, кажется, впервые, наши прапрабабушки и дедушки впитали, что называется, с молоком матери. Инициировали их, затем инициировали и они. Первым и главным таким обрядом считалось крещение (а раньше — приобщение к иной, другой религии): так только родившийся младенец из непонятного свертка становился нареченным маленьким человеком, свершался тот самый переход личности на новую ступень.

Больше всего информации у нас об инициации детей в подростков, а затем — во взрослых. Об этом, кажется, сложены все известные нам сказки. Просто вспомните: «Морозко», «Снегурочка», «Спящая красавица», «Царевна-­лягушка», «Золушка»… При всей несхожести сюжетов ядро одно: несмышленые, совсем юные герои проходят через суровые, порой жестокие испытания, прощаются со своим условным детством, чтобы возродиться в ином статусе — взрослого человека со всеми причитающимися ему бонусами (обычно в виде счастливого брака). Бонусы эти достаются им с большим трудом, а не просто потому, что пришло время и героям исполнилось нужное количество лет. Бывает и так, что некоторые ту самую инициацию не проходят, и, увы, жить дальше не могут (об этом как раз всем известная «Снегурочка»).

То, о чем мы читаем в книжках, совершалось нашими предками в реальности, а в некоторых традиционных обществах происходит и теперь. Тогда как современная цивилизация выдает своим подросшим гражданам паспорта и наделяет их правом голосовать, африканские и американские племена инициируют своих детей с помощью странных и почти всегда опасных процедур. Считается, что, преодолев страх и боль, ребенок полноценно переходит на следующую ступень, «убив» в себе беспомощное детство и дав начало новой, взрослой жизни.

Впрочем, не все ритуалы по переходу из статуса в статус были неприятны и болезненны. Так, нам известны славянские обряды кумления (перехода девочки в статус девушки) и калиты (инициация мальчиков в юношей): подростки собирались вместе, гадали, мерялись силами и умениями, секретничали, делились сокровенным.

«Не знаю, почему, но после девичников с вами я чувствую себя настоящей женщиной!» — как-­­то заявила нашей компании Маруся. Она рано потеряла маму, росла с любящим отцом, но очень тосковала по какому-­то женскому совету и ласке и потому всегда первой откликалась на призыв собраться. Наши встречи не отличались от обычных посиделок с подружками: сплетни, немного вина, просмотр романтической комедии… Кто-­­то делал маникюр перед экраном, кто-­­то вязал, лениво перекидывались фразами, а затем засыпали или расходились по домам. Словом, ничего необычного — но на неинициированную Марусю, которая была лишена возможности проводить такие вечера со своей мамой и ее подругами, девичники действовали как сеансы психотерапевта. Это понятно, ведь она была буквально не переведена из статуса девочки, несмотря на то что у Маруси подрастали два сына, в которых они с мужем не чаяли души. Встречи с подружками постепенно помогали ей дозреть до титулов мать и жена.

Психологи уверены: сегодня вступление в сексуальную жизнь и даже рождение детей не всегда переводят человека на новый уровень. Казалось бы: ты больше не мальчик, но муж (и зачастую отец), ведь у тебя есть женщина и младенец, но знать — это одно, а осознать, принять и повзрослеть — совершенно другое. Нашему обществу, так яростно избавляющемуся от пережитков прошлого с его традициями и устоями, отчаянно не хватает ритуалов и обрядов. Ведь помимо магического и сакрального смысла, которым каждый вправе наделять или не наделять ритуал, в нем есть еще возможность… просто подготовиться к большим переменам.

Кажется, именно подготовка и есть главное в таком важном процессе инициации. «Ты знаешь, я был совсем не готов стать отцом!» — жаловался мне как-­­то друг Олег. Они с супругой очень долго хотели ребенка, старались, бегали по врачам, читали множество книг. Но чего-­­то главного в этой истории у Олега не случилось. Позже он и сам говорил об этом: «Я совершенно не знал, что такое эти дети. Ни разу не держал на руках младенца. Никогда никому не помогал с малышами. Даже о щенках и котятах не заботился! Когда случилось родительство, я будто в терра инкогнита шагал в закрытыми глазами, и это несмотря на то, что вроде бы кучу всего прочел». А еще Олег, к сожалению, не смог поговорить об этом с собственными мамой и папой, потому что рано осиротел.

Так часто бывает и при живых родителях. Из-­­за трудностей в общении с поколением «отцов» и без специальных инициирующих обрядов вчерашние юноши и девушки двигаются буквально на ощупь, не осознавая, что проживают смену жизненных этапов. К счастью, часть этой ответственности взял на себя социум в целом: мы прощаемся с детским садом и идем в школу, затем для нас звенит последний звонок, после мы поступаем в вуз, затем — на работу. Но иногда процессы взросления нельзя сопоставить с процессами социализации, и тогда вчерашний студент переходит в статус вечного студента, так и не справившись с моментом истинного взросления. Давайте же разберемся, что это такое и как помочь себе перейти на новый этап.

Кто-то сильный и большой

Взрослый — кто он для вас? Я сразу представляю себе бесполую мощную фигуру, спокойную и в меру властную, добрую, сильную и очень устойчивую. Согласитесь, хорошо, когда вас защищает и ведет кто-­­то такой. И как страшно такого наставника потерять! Но надо признать: рано или поздно наш большой и мудрый взрослый (чаще всего в этой роли выступают родители) перестает нас вести. И тогда наступает наш черед взять на себя эту ответственность. Именно в ответственности за свою жизнь и состоит суть взросления. Наш внутренний ребенок об этом не думает вообще, его роль — выражать наши желания и мечты, радоваться и удивляться. Но и родительская часть нашей жизни — не про ответ перед самим собой; она стремится контролировать, направлять и опекать окружающих. Только по-­­настоящему выросшая личность способна без драмы и тревог планировать и принимать последствия своих действий.

Мне очень долго казалось, что уж я-­­то точно большая! На мне столько обязанностей, столько ежедневных задач и дел. И лишь совсем недавно я поняла, что все мои дела — это дела моих родных и близких, которым нужна моя помощь. Это обычная история: зачастую внешне ответственные и собранные люди — идеальные родители. Они оберегают и созидают, защищают и ведут всех вокруг, кроме самих себя. Исход у этой истории один: рано или поздно у вас кончатся силы, а ваша жизнь окажется пустой без забот о ближних. Куда уж в такой ситуации без драмы и тревоги!

Есть и другие примеры. Моя знакомая Кристина — наглядный пример ребенка в теле взрослой женщины (несмотря на наличие у нее трех детей). По мнению Кристины, все должны ей помогать, ведь она мать-­­одиночка, да еще и троих! Если же помощь не оказывается, то все ее окружение, которое не смогло подсобить, становится виноватым в ее неудачах. Каждый обязан вой­­ти в ее положение, понять, простить, уступить.

Мы с Кристиной — два ярких представителя так и не повзрослевшего племени, которым отчаянно необходимо таки перейти в статус взрослого. Он положен нам и по возрасту, и по внешним атрибутам (дети, коты, мужья и прочий быт). И таких, как мы, тысячи. Итак, как быть?

Прежде всего осознать свой статус и истинное положение дел. Вы можете быть многодетным отцом, который так и не стал мужчиной, женщиной под пятьдесят лет, пытающейся контролировать чужие судьбы, совсем юным молодым человеком, впереди у которого — дивный новый мир. Важно одно: вы понимаете, что по каким-­­то причинам не рулите своей жизнью.

Следующий шаг — понимание, что без определенных действий не произойдет того самого желаемого взросления. Не зря в традиционных обществах инициация связана с физической болью. Так родители защищают своих детей от боли душевной, готовя их к такой разной жизни. Вспомните, что обычно делает нас сильнее? То, что почти сломало нас когда-­­то. Я не призываю вас срочно обращаться к кровавым ритуалам, но обращаю внимание: чтобы стать взрослым, надо условно попрощаться с детством, и иногда это не просто печально и трудно, но по-­­настоящему травмирует.

Первым делом необходимо перестать обвинять других людей в собственном положении дел. Да, случается, что окружение действительно влияет на нашу судьбу. Но совершенно точно не они творят вашу историю! Практикуйте принятие решений каждый день. Пускай это будут совсем крошечные, ничего не значащие (на первый взгляд) действия: выбор одежды, пути, по которому вы пойдете на работу, обратного пути, ужина, который вы приготовите, времени отхода ко сну. Учитесь не только совершать выбор, но и принимать его последствия, понимая возможные риски.

Постарайтесь проработать финансовую независимость. Это очень важный аспект взросления. Планирование бюджета, жизнь по средствам, без долгов и кредитов, которые вы не можете закрыть, — признак зрелой личности.

Учитесь рассчитывать исключительно на себя, при этом не бойтесь просить помощи. При этом сразу уходите от образа суперчеловека: отлично, что вы точно знаете, что справитесь с любой ситуацией, но понимаете, когда можно и нужно призвать друзей и близких, и не стесняетесь это делать.

Наконец, ставьте во главу угла свои интересы. В этом пункте есть два важных момента, которые бы стоило оговорить. Во-­­первых, ваши интересы должны обслуживать вы сами. Если вы грузите этим родителей или супруга, здесь действует ваша детская часть. Во-­­вторых, важно понимать, что делать так, как хочется вам, очень трудно. Мешает чувство долга и чувство вины, следующие за нами по пятам и так знакомые людям, которые пребывают в родительской позиции. Чтобы научиться, нужно практиковаться. Есть возможность поступить так, как хочется вам? Делайте не раздумывая!

Перед прыжком

А что же инициация? При чем здесь она? Связь прямая: инициация — это история про подготовку, про накопление и обретение сил, про обретение власти над собой и своей жизнью. Очевидно, что после того, как у вас будет и сила, и власть, стать взрослым — лишь делом времени.

Конечно, речь сейчас не идет про магические ритуалы и обряды, которые, по мнению предков, должны были волшебным образом превратить мальчика в мужчину, а девочку в женщину. Но совсем без них не обойтись. Здесь важно подобрать то, что будет работать для вас. Одной из мощных практик инициации считается… стрижка! Да-­­да, обычный поход к парикмахеру. Вы никогда не замечали, что новая прическа дает вам совершенно новое ощущение себя, дарует новые возможности и желания? Механизм работы этого ритуала прост: вы прощаетесь с былым собой, отрезая все старое, отжившее и ненужное, программируете сами себя на действия, к которым раньше не были готовы, — и вот уже вершите свою судьбу сами. Вот почему так важно слушать пожелания детей и подростков, которые стремятся экспериментировать с внешностью: за неимением других традиционных способов перейти в новый статус смена имиджа — рабочий вариант.

Еще один якобы магический, а на самом деле очень приземленный и понятный способ — это условное очищение. Вспомните, какое значение наши предки придавали походу в баню. Здесь зачинали детей и рожали, готовились ко всем важным событиям, будь то свадьба или похороны близкого. Давно ли вы были в бане, в сауне, да просто отмокали в ванной, но так, чтобы вас никто и ничто не отвлекал? Устройте такой день.

Важны и встречи с единомышленниками. Уже упомянутые девичники обладают действительно терапевтическим действием. Вы находитесь в благоприятной среде, рядом с теми, кто готов помочь и выслушать, вы заземляетесь и ощущаете прелесть момента — и такие будничные, казалось бы, посиделки дают силы и желание жить.

Наконец, для тех, кто хочет максимально перезагрузиться, хороши и экстремальные способы (конечно же, помните о безопасности). Моя подруга Света как-­­то попробовала банджи-­джампинг. Это прыжок вниз с большой высоты на длинном резиновом канате, буквально прыжок в пустоту. Светлана говорила, что это был самый отчаянный и самый правильный поступок в ее жизни. Взвесив все риски, оставшись наедине со страхом, она смогла инициировать себя как взрослого человека, символично оставив за спиной беззаботное детство.

На самом деле не очень важно, каким именно будет ваш обряд инициации. Времена, когда ритуалы регламентировались и касались всех, прошли, и теперь мы можем выбирать, что подойдет именно нам. Предсвадебная вечеринка? Курсы молодых отцов? Отпуск в деревне без телефонов и ноутбуков? Путешествие в Тибет? Обет молчания или ремонт собственными руками? Главное, чтобы выбранный вами путь привел вас к самому себе — сильному, спокойному и способному управлять своей жизнью.

Помочь себе вырасти — как?

Давайте увидим ту часть себя, которая нуждается в заботе и любви. Когда мы признаемся себе, что нам есть кого оберегать, взрослый в нас становится все более значимым.

Следите за тем, в каком тоне общаетесь… сами с собой. Вспомните, что и как вы говорите себе, когда случается неудача. Восемь из десяти из нас отчитывают себя, нещадно ругают и критикуют. Не позволяйте такого отношения к себе (даже от самого себя). Будьте спокойными и мягкими.

Перестав винить самого себя, прекратите делать это и с другими. Поиск виноватого — признак незрелой личности, которая пытается переложить часть своей ответственности на другого. Факт остается фактом: даже если вы найдете злодея, это не поможет вам справиться с задачей.

1. Ребенок. В разных школах и подходах по-разному нарекают ту вашу часть, которая отвечает за умение мечтать, желать, радоваться и фантазировать. Детская часть руководствуется глаголом «хочу». Регулярно удовлетворяйте хотелки внутреннего ребенка.

2. Родитель. Родительские типы в нас бывают различными — как строгими, критикующими, жестко контролирующими наши детские искренние порывы, так и мудрыми, принимающими, поддерживающими. Глагол родителя — «надо».

3. Взрослый. Наконец тот, кто в идеале балансирует отношения наших внутренних детей и родителей, творит и управляет, оценивает силы и анализирует — наш внутренний взрослый. Его глагол — «могу»: будучи взрослыми, мы точно знаем, на что способны, а от чего лучше отказаться.


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