Что за детский сад? Как правильно взрослеть

То, о чем мы читаем в книжках, совершалось нашими предками в реальности, а в некоторых традиционных обществах происходит и теперь. Тогда как современная цивилизация выдает своим подросшим гражданам паспорта и наделяет их правом голосовать, африканские и американские племена инициируют своих детей с помощью странных и почти всегда опасных процедур. Считается, что, преодолев страх и боль, ребенок полноценно переходит на следующую ступень, «убив» в себе беспомощное детство и дав начало новой, взрослой жизни.

Впрочем, не все ритуалы по переходу из статуса в статус были неприятны и болезненны. Так, нам известны славянские обряды кумления (перехода девочки в статус девушки) и калиты (инициация мальчиков в юношей): подростки собирались вместе, гадали, мерялись силами и умениями, секретничали, делились сокровенным.

«Не знаю, почему, но после девичников с вами я чувствую себя настоящей женщиной!» — как-­­то заявила нашей компании Маруся. Она рано потеряла маму, росла с любящим отцом, но очень тосковала по какому-­то женскому совету и ласке и потому всегда первой откликалась на призыв собраться. Наши встречи не отличались от обычных посиделок с подружками: сплетни, немного вина, просмотр романтической комедии… Кто-­­то делал маникюр перед экраном, кто-­­то вязал, лениво перекидывались фразами, а затем засыпали или расходились по домам. Словом, ничего необычного — но на неинициированную Марусю, которая была лишена возможности проводить такие вечера со своей мамой и ее подругами, девичники действовали как сеансы психотерапевта. Это понятно, ведь она была буквально не переведена из статуса девочки, несмотря на то что у Маруси подрастали два сына, в которых они с мужем не чаяли души. Встречи с подружками постепенно помогали ей дозреть до титулов мать и жена.

Психологи уверены: сегодня вступление в сексуальную жизнь и даже рождение детей не всегда переводят человека на новый уровень. Казалось бы: ты больше не мальчик, но муж (и зачастую отец), ведь у тебя есть женщина и младенец, но знать — это одно, а осознать, принять и повзрослеть — совершенно другое. Нашему обществу, так яростно избавляющемуся от пережитков прошлого с его традициями и устоями, отчаянно не хватает ритуалов и обрядов. Ведь помимо магического и сакрального смысла, которым каждый вправе наделять или не наделять ритуал, в нем есть еще возможность… просто подготовиться к большим переменам.