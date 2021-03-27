Что за детский сад? Как правильно взрослеть

Мы с Кристиной — два ярких представителя так и не повзрослевшего племени, которым отчаянно необходимо таки перейти в статус взрослого. Он положен нам и по возрасту, и по внешним атрибутам (дети, коты, мужья и прочий быт). И таких, как мы, тысячи. Итак, как быть?
Прежде всего осознать свой статус и истинное положение дел. Вы можете быть многодетным отцом, который так и не стал мужчиной, женщиной под пятьдесят лет, пытающейся контролировать чужие судьбы, совсем юным молодым человеком, впереди у которого — дивный новый мир. Важно одно: вы понимаете, что по каким-то причинам не рулите своей жизнью.
Следующий шаг — понимание, что без определенных действий не произойдет того самого желаемого взросления. Не зря в традиционных обществах инициация связана с физической болью. Так родители защищают своих детей от боли душевной, готовя их к такой разной жизни. Вспомните, что обычно делает нас сильнее? То, что почти сломало нас когда-то. Я не призываю вас срочно обращаться к кровавым ритуалам, но обращаю внимание: чтобы стать взрослым, надо условно попрощаться с детством, и иногда это не просто печально и трудно, но по-настоящему травмирует.
Первым делом необходимо перестать обвинять других людей в собственном положении дел. Да, случается, что окружение действительно влияет на нашу судьбу. Но совершенно точно не они творят вашу историю! Практикуйте принятие решений каждый день. Пускай это будут совсем крошечные, ничего не значащие (на первый взгляд) действия: выбор одежды, пути, по которому вы пойдете на работу, обратного пути, ужина, который вы приготовите, времени отхода ко сну. Учитесь не только совершать выбор, но и принимать его последствия, понимая возможные риски.
Постарайтесь проработать финансовую независимость. Это очень важный аспект взросления. Планирование бюджета, жизнь по средствам, без долгов и кредитов, которые вы не можете закрыть, — признак зрелой личности.
Учитесь рассчитывать исключительно на себя, при этом не бойтесь просить помощи. При этом сразу уходите от образа суперчеловека: отлично, что вы точно знаете, что справитесь с любой ситуацией, но понимаете, когда можно и нужно призвать друзей и близких, и не стесняетесь это делать.
Наконец, ставьте во главу угла свои интересы. В этом пункте есть два важных момента, которые бы стоило оговорить. Во-первых, ваши интересы должны обслуживать вы сами. Если вы грузите этим родителей или супруга, здесь действует ваша детская часть. Во-вторых, важно понимать, что делать так, как хочется вам, очень трудно. Мешает чувство долга и чувство вины, следующие за нами по пятам и так знакомые людям, которые пребывают в родительской позиции. Чтобы научиться, нужно практиковаться. Есть возможность поступить так, как хочется вам? Делайте не раздумывая!