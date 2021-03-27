Менопозитив: хорошо себя чувствовать, а выглядеть еще лучше

Многие голливудские звезды, перешагнув за пятый десяток, наперебой рассказывают о гармонии, которую они смогли обрести с возрастом, об уважении к своему телу, о том, как научились принимать себя такими, какие они есть. Многие из них, несмотря на возможности, отказываются от пластики, заменяя ее на активный и здоровый образ жизни, стараясь выглядеть максимально хорошо в соответствии со своим возрастом.

Конечно, никто не призывает женщин тут же отказаться от вожделенной мечты поправить лицо там, где очень хочется. Но зацикливаться на гонке за вечной молодостью, в которой вы точно проиграете, да еще и измотаете свои нервы и здоровье, точно не стоит. Лучше спокойно принимать изменения, которые происходят в теле, и постараться по возможности помогать ему, тогда и чувствовать, и выглядеть вы будете намного лучше, ведь красота внешняя, как известно, идет изнутри и напрямую зависит от нашего самочувствия. На что особенно стоит обратить внимание с наступлением менопаузы?

1. Контроль гормонального фона

В первую очередь не забывайте, что внешний вид, самочувствие и здоровье зависят от гормонального фона, уж так мы, женщины, устроены. Менопауза хоть и естественный процесс, но часто проходит с весьма неприятными симптомами, которые всерьез отравляют жизнь. Усталость, плохое настроение, бессонница, приливы появляются у многих, и женщины, воспринимая это как неизбежность, буквально вянут и стареют раньше времени. А ведь существует вполне безопасный способ повлиять на свой гормональный фон в лучшую сторону. И это не гормонозаместительная терапия, от которой многие отказываются из-за ее возможных опасных побочных эффектов, а полезные для организма растительные вещества из лекарственных растений — фитоэстрогены. Они компенсируют недостаток эстрогенов в организме, восстанавливают гормональный баланс, оказывают anti-age эффект, помогают пройти менопаузу без неприятных симптомов, сохранить здоровье и внешнюю привлекательность.

2. Контроль веса

Любовь к своему телу не означает полную распущенность в пищевых привычках. Ведь лишний вес сказывается не лучшим образом на нашем здоровье: ослабляет иммунитет, вызывает различные заболевания. Не принесут пользы и строгие диеты, и повышенные физические нагрузки. В менопаузу все это может обернуться весьма плачевным результатом — еще большим набором веса и ухудшением самочувствия. Дело в том, что набор веса в менопаузу — вполне нормальное и естественное явление: организм компенсирует нехватку эстрогенов жировой тканью, к тому же сказывается возрастное замедление метаболизма. Поэтому большую пользу принесет активный образ жизни и правильное питание, отказ от вредных продуктов с трансжирами, сокращение в меню сладостей и мучного.

3. Сексуальная активность

С наступлением менопаузы не снижайте сексуальную активность, ведь по механизму обратной связи секс способствует выработке гормонов эстрогенов и тем самым продлевает молодость. К тому же он прекрасно сказывается на самочувствии, снимает стресс, ну и, конечно же, улучшает отношения в паре. Снижение интереса к сексу может быть вызвано усталостью, приливами или неприятными ощущениями во время интимной близости из-за сухости слизистой. На выручку придут все те же фитоэстрогены и хорошо зарекомендовавшие себя афродизиаки, например корень маки, который веками использовали в перуанских Андах для укрепления женского здоровья, нормализации гормонального фона и усиления сексуального влечения. Это растение способствует увлажнению слизистой в интимной зоне, усиливает чувственность и оргазм, продлевает удовольствие от секса.

4. Помощь организму от природы

Найти препараты с фитоэстрогенами сейчас можно в любой аптеке, и тут важно не ошибиться с выбором. Не все фитоэстрогены действуют одинаково, лучше, когда в препарате содержится несколько их видов, тогда они работают более эффективно и воздействуют на разные области. Так как женщинам с наступлением менопаузы требуется больше полезных веществ, очень удобно принимать фитоэстрогены в комплексе с витаминами и минералами.

Конечно, выбор средства, которое поддержит организм, остается за женщиной, важно знать, что фитоэстрогены имеют накопительный эффект и принимать биокомплексы с этими компонентами следует не менее двух-трех месяцев. Не пускайте менопаузу на самотек, ухаживайте за своим телом, и тогда вы будете чувствовать и выглядеть намного лучше и получать от жизни гораздо больше удовольствия.



