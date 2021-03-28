Женщины не умеют носить колготки? Как они портят ими даже дорогую одежду
Глядя на то, как некоторые женщины носят колготки, порой задумываешься: неужели так сложно сочетать эту деталь гардероба, которая кажется незначительной?
Глядя на то, как некоторые женщины носят колготки, порой задумываешься: неужели так сложно сочетать эту деталь гардероба, которая кажется незначительной?
Колготки - неотъемлемая часть женского гардероба, которую, несмотря на ее незначительность, надо уметь не только выбирать, но еще и правильно сочетать с одеждой. Иначе даже самый дорогой и стильный образ будет безнадежно испорчен.
Колготы не в тон - провал образа
Наиболее распространенная ошибка женщин - неправильный выбор оттенка колготок. Если ее любите допускать и вы, то считайте, что любой, даже самый дорогой, образ будет провален. Главное правило подбора колготок гласит: эта деталь гардероба должна быть подобрана в тон обуви и нижней части образа. Сразу отметим, что умело подобранных телесных колготок это правило не касается. Тем более никогда не надевайте темные колготки со светлой обувью.
Отдельное удовольствие - цветные колготки, которые некоторые дамы по ошибке сочетают с обувью любого цвета, только не того, какого нужно. Вообще носить цветные колготки - это искусство, доступное не всем. Под них надо уметь тщательно выбирать образ - так, чтобы колготки были его логичным продолжением, а не пятном посреди картины. Это означает, что цвет и юбки (или платья), и обуви должен полностью соответствовать оттенку колготок. Добиться этого очень трудно.
Цветные колготки не для полных ног
И снова вернемся к цветным колготкам. Эта яркая и стильная деталь гардероба полностью противопоказана женщинам с полными ногами - визуально они полнят еще больше. Аналогичным свойством обладают и телесные колготки, особенно если они не сочетаются с естественным тоном кожи.
Подбор телесных колготок - отдельное искусство
Каждая вторая женщина забывает, что колготки телесного цвета должны выглядеть словно второй слой кожи, а не как отдельное пятно. Выбирать их нужно так, чтобы оттенок колготок ничуть не отличался от естественного тона кожи рук и ног. Тогда будет красиво. Любое отступление от этого правила - верный путь к модному провалу. Особенно плохо, когда бледнокожая женщина надевает колготки с эффектом загара.
Телесные колготки - то же, что тональный крем для лица. Они должны присутствовать, но быть максимально тонкими, мягкими и оставаться почти невидимыми.
Колготы под брюки - не лучшее сочетание
Отдельная женская любовь - капроновые колготки, надетые под брюки или джинсы. Да, возможно, они немного спасают ноги в прохладную погоду, но их польза становится незначительной в сравнении с вредом. Вы когда-нибудь видели, как ткань брюк начинает прилипать к капрону? Еще одна проблема - колготки в сетку под джинсы с дырками. Когда-то кто-то сказал, что это модно. Хорошо, но мода прошла давно, а некоторые дамы по-прежнему остаются верны тому тренду. Это ничуть не стильно, не красиво и совсем не практично.
Швы под облегающим платьем - это некрасиво
Даже женщину с самой красивой фигурой, идущую в дорогом облегающем платье, не украсят проступающие швы колготок. Но, к сожалению, чаще всего многие женщины портят свой потрясающий наряд именно неверно подобранными колготами.
Раз и навсегда запомните одно правило: облегающая одежда - все белье без швов. И колготки тоже. Да, бесшовные колготки без ластовицы, переднего и заднего швов - удовольствие недешевое, но если вам дорог ваш вид, то оно того стоит.
Фантазийные колготки - чаще фиаско, чем успех
Отдельная проблема - фантазийные колготки, которые чаще надеваются не к месту и не под ту одежду. Итак, первое правило фантазийных колготок: их лучше сочетать с однотонной одеждой, желательно черного, серого или темно-синего цвета. Иными словами, кричащим должно быть что-то одно: либо колготки, либо платье.
Правило второе: фантазийные колготки всегда сочетаются только с обувью, визуально удлиняющей ноги. Идеальный вариант - классический каблук.
Правило третье: фантазии на колготках не должно быть много. Иными словами, чем сдержаннее рисунок, тем лучше. Прекрасный вариант - черные колготки с вертикальным швом сзади, но не забывайте, что носить их с юбкой или платьем классического кроя и туфлями на тонком каблуке. Все остальные варианты чреваты провалом.
Хороший вариант фантазийных колготок - узор в горошек (обязательно мелкий). Со всем остальным нужно обращаться крайне осторожно, умело сочетая пропорции рисунка, ног и одежды.
Колготки тоже имеют стиль
К сожалению, многие женщины забывают, что у колготок тоже есть свой стиль, и он должен полностью гармонировать с одеждой. Не нужно надевать плотные колготки под легкое, воздушное платье, и наоборот. Помните, что прозрачность этой мелкой детали женского гардероба должна полностью соответствовать весу материала, из которого сшито платье или юбка.
Что касается колготок телесного цвета, то они вовсе не должны быть плотными, ведь главное их предназначение не в удержании тепла.
Блеск - признак "колхоза"
Лучшие колготки - матовые, которые смотрятся благородно, дорого и естественно (в случае с вещью телесного цвета). Любой блеск колготок неприемлем, более того, ношение их воспринимается чуть ли не как проявление дурного тона.
Не забывайте про каблук
Каблук - неотъемлемая часть любого образа, в котором есть черные колготки. С балетками и кроссовками их точно не носят, с другими оттенками возможны разные варианты, но все тоже индивидуально.
Даже у безразмерных колготок есть размер
И, наконец, последняя, но очень любимая женщинами ошибка - колготки не по размеру. Не стоит думать, что у капроновых колготок нет размера. Более того, его всегда нужно подбирать тщательно, ведь небрежные складки еще не украсили ни одни ноги, зато испортили массу неплохих образов, пишет fb.ru.