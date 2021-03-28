Женщины не умеют носить колготки? Как они портят ими даже дорогую одежду

Колготки - неотъемлемая часть женского гардероба, которую, несмотря на ее незначительность, надо уметь не только выбирать, но еще и правильно сочетать с одеждой. Иначе даже самый дорогой и стильный образ будет безнадежно испорчен.

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Колготы не в тон - провал образа

Наиболее распространенная ошибка женщин - неправильный выбор оттенка колготок. Если ее любите допускать и вы, то считайте, что любой, даже самый дорогой, образ будет провален. Главное правило подбора колготок гласит: эта деталь гардероба должна быть подобрана в тон обуви и нижней части образа. Сразу отметим, что умело подобранных телесных колготок это правило не касается. Тем более никогда не надевайте темные колготки со светлой обувью.

Отдельное удовольствие - цветные колготки, которые некоторые дамы по ошибке сочетают с обувью любого цвета, только не того, какого нужно. Вообще носить цветные колготки - это искусство, доступное не всем. Под них надо уметь тщательно выбирать образ - так, чтобы колготки были его логичным продолжением, а не пятном посреди картины. Это означает, что цвет и юбки (или платья), и обуви должен полностью соответствовать оттенку колготок. Добиться этого очень трудно.

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Цветные колготки не для полных ног

И снова вернемся к цветным колготкам. Эта яркая и стильная деталь гардероба полностью противопоказана женщинам с полными ногами - визуально они полнят еще больше. Аналогичным свойством обладают и телесные колготки, особенно если они не сочетаются с естественным тоном кожи.

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Подбор телесных колготок - отдельное искусство

Каждая вторая женщина забывает, что колготки телесного цвета должны выглядеть словно второй слой кожи, а не как отдельное пятно. Выбирать их нужно так, чтобы оттенок колготок ничуть не отличался от естественного тона кожи рук и ног. Тогда будет красиво. Любое отступление от этого правила - верный путь к модному провалу. Особенно плохо, когда бледнокожая женщина надевает колготки с эффектом загара.

Телесные колготки - то же, что тональный крем для лица. Они должны присутствовать, но быть максимально тонкими, мягкими и оставаться почти невидимыми.

Колготы под брюки - не лучшее сочетание

Отдельная женская любовь - капроновые колготки, надетые под брюки или джинсы. Да, возможно, они немного спасают ноги в прохладную погоду, но их польза становится незначительной в сравнении с вредом. Вы когда-нибудь видели, как ткань брюк начинает прилипать к капрону? Еще одна проблема - колготки в сетку под джинсы с дырками. Когда-то кто-то сказал, что это модно. Хорошо, но мода прошла давно, а некоторые дамы по-прежнему остаются верны тому тренду. Это ничуть не стильно, не красиво и совсем не практично.

Швы под облегающим платьем - это некрасиво