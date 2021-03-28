Женский гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля

Рекомендации астрологов, отраженные в женском гороскопе, помогут милым дамам взять инициативу в свои руки и провести очередную весеннюю неделю с успехом. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют всеми силами привлекать в жизнь позитивные перемены и меняться самим, чтобы удача была рядом, а невзгоды ушли в прошлое.

Женщина-Овен

Астрологи рекомендуют дамам-Овнам проявить свой характер, опираясь на свои лучшие качества. Любознательность и умение переключаться быстро позволят не упустить перспективных предложений в деловой среде, а обаяние и харизма приведут к новым знакомствам. Одинокие сердца смогут встретить свою любовь, если перестанут сомневаться в своих силах, а в семейных парах наступит идиллия, если прислушиваться к просьбам второй половинки.

Женщина-Телец

Дамам-Тельцам завершение марта и первые дни апреля покажутся сложными, но лишь в том случае, если не избавляться от блоков подсознания. Переходный период во второй весенний месяц принесет больше позитива, если самим настраиваться на него и каждый день начинать с аффирмаций. Утвердительные высказывания не только настроят на успех, но и научат реагировать на обидчиков должным образом.

Женщина-Близнецы

Близнецам для новых успехов важно начать с обретения гармонии. Комплексная работа над собой поможет попрощаться со стереотипами, отжившими идеями и стрессом. В начале апреля дамам этого знака астрологи рекомендуют направить силы на обучение и получение новых навыков. Благодаря интеллектуальному развитию получится привлечь в жизнь не только позитивные перемены, но и нужных людей.

Женщина-Рак

Женщинам-Ракам начать апрель с успеха поможет личный настрой. В конце марта важно запрограммировать сознание на достижение новых высот и не бояться ответственности. Эта неделя пройдет удачно, если не погружаться в себя слишком глубоко и не искать в себе несуществующих изъянов. Уверенность будет достигнута за счет ежедневных тренировок.

Женщина-Лев

Львицам астрологи рекомендуют использовать свои знания и умения по полной программе. Эта неделя будет удачной для любой работы и любых действий, если они направлены на созидание. Львицам важно помнить, что любые разрушительные действия или эмоции приведут к провалу, поэтому так важно держать себя в руках и вовремя справляться со стрессом.

Женщина-Дева

Девам конец марта может показаться сумбурным из-за большого количества дел. Астрологи рекомендуют успокоиться и не пытаться угнаться за двумя зайцами одновременно. Спешка также не приведет к успеху, а значит, нужно выполнять дела последовательно, и тогда удача непременно улыбнется. В конце недели появится время на себя, и Девы смогут отправиться на свидание.

Женщина-Весы