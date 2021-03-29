Лунный календарь свиданий на апрель

В апреле большая удача ожидает представителей самых романтичных и любящих знаков Зодиака. Старайтесь брать пример с таких людей. Будьте учтивыми, добрыми и не бойтесь показывать свои чувства.

1, 2 апреля: начнется месяц с убывающей Луны в Стрельце. В эти два дня астрологи советуют быть в уединении. Свидания будут крайне не результативными.

3, 4 и 5 апреля: стареющая Луна в Козероге — это время работы и деловой активности, но в эти три дня стоит попробовать найти время для свиданий, романтики и любовных признаний.

6, 7 апреля: в дни взаимодействия убывающей Луны и Водолея любовь всегда отходит на второй план. Если останутся силы после работы, можно посвятить себя отношениям.

8, 9 апреля: на Луне в Рыбах произойдет большой всплеск творческой энергии. Если вы решитесь на свидание, лучше встречаться в каких-нибудь необычных местах.

10, 11, 12 апреля: 10 и 11 число — последние дни убывающей Луны. Они пройдут под влиянием Овна, поэтому свидания будут крайне неудачными. В эти дни и в Новолуние 12 числа лучше сфокусироваться на других сферах жизни.

13, 14 апреля: рост Луны в Тельце — это благоприятное положение ночного светила для любви. Люди будут полны добра и позитивной энергии. Лучше проводить время с семьей и второй половинкой, хотя поиски любви тоже могут увенчаться успехом.

15, 16 и 17 апреля: растущая Луна под воздействием Близнецов. В эти три дня полезно ходить на свидания, но лучше, чтобы это были пешие прогулки. Не стоит сидеть в помещении.

18, 19 апреля: растущая Луна и Рак — опасный союз. Большие проблемы ожидают тех, кто уже успел построить отношения. Старайтесь не стоять на своем и не провоцировать вторую половинку на негатив.

20, 21, 22 апреля: пока Луна растет во Льве, большая удача ожидает самых романтичных и влюбчивых людей. В эти три дня можно флиртовать, заниматься поисками второй половинки.

23, 24 апреля: в эти два дня править миром будет растущая Луна в Деве. В любви наступает период затишья. Произвести впечатление на противоположный пол будет крайне непросто, так что лучше перенести свидания на другие дни.

25, 26 апреля: последние два дня роста Луны пройдут под управлением Весов. Если у вас назначены свидания на эти дни, обратите особое внимание на внешний вид. Произвести впечатление на противоположный пол помогут яркие цвета.

27, 28 апреля: 27 число — Полнолуние в Скорпионе. Старайтесь проводить свидания, но не тратить на них много средств. 28 число — убывающая Луна в том же Знаке. Это очень благоприятный день для любовных приключений.

29, 30 апреля: пока Луна будет в Стрельце, лучше планировать свидания в незнакомых местах или даже в других городах. Смена обстановки пойдет вам на пользу.



