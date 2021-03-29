Как похудеть в лице: щеки, сдувайтесь!
Лицо чаще других частей тела принимает на себя удары судьбы — именно по нему можно с первого взгляда вычислить нехватку сна, склонность к перееданию и даже тягу к излишне пышным подушкам.
Лицо чаще других частей тела принимает на себя удары судьбы — именно по нему можно с первого взгляда вычислить нехватку сна, склонность к перееданию и даже тягу к излишне пышным подушкам.
Не ждите у моря погоды, объявите бой щекам и второму подбородку прямо сегодня, и выучите уже наконец забавные, но эффективные упражнения для похудения щек. Итак, как быстро похудеть в лице? Изучаем варианты, предлагает woman.ru.
Пухлые щечки могут казаться милыми кому угодно — но, как правило, не их обладательницам.
Три причины, заставляющие лицо выглядеть полным
Лишний вес
На щеках и скулах, а также около висков и в районе шеи легко накапливается подкожный жир — нередко в количествах, меняющих черты до неузнаваемости.
Деформационное старение
Связано не столько с возрастом, сколько со степенью дегенеративных нарушений лицевой мускулатуры и кожного покрова. Факторы риска — наследственность, курение, гормональные нарушения. Ткани становятся дряблыми, рыхлыми, обвисают, лицо выглядит полным и одутловатым.
Отечность
Нарушения графика жизнедеятельности, недостаток сна и свежего воздуха, сидячий замкнутый образ жизни, злоупотребление алкоголем, а также простыми углеводами и солью, болезни выводящих систем и щитовидной железы часто приводят к тому, что тонкая кожа лица задерживает жидкость. В этом случае собственно похудение лица может и не требоваться, достаточно восстановить дренаж и наладить обменные процессы. Конечно, при содействии врача.
Как похудеть в лице: поможет ли диета?
Для начала о плохом: физически, химически и технически невозможно заставить похудеть точечно какую-то одну часть тела. Как правило, все недостатки диеты и образа жизни в первую очередь проявляются именно на лице, и чем старше мы становимся, тем более явной становится эта зависимость. Однако есть и хорошая новость: результат любых позитивных изменений, как правило, становится виден в первую очередь в зеркальце из косметички.
Считается, что больше других мечтают чтобы их щеки похудели, женщины типа «яблоко» (так называемый абдоминальный тип ожирения, при котором отложения концентрируются вокруг талии и медленнее всего оттуда изгоняются — похудеть в ногах уже удалось, а талия так и не «прорезалась», и щеки никуда не делись).
Даже у очень худого человека лицо может оставаться широким и крупным — в этом случае следует положиться на средства косметической маскировки. Похудение лица — неизбежное следствие похудения в целом. В том случае, если предпринимаемые меры по избавлению от лишнего веса систематизированы и продуманы, лицо неминуемо похудеет, хотя, возможно, на то, чтобы до него «дошло» действие диеты, понадобится какое-то время.
Чтобы помочь коже сохранить чистоту и эластичность, можно воспользоваться диетой для кожи калифорнийского дерматолога Джессики Ву. Кроме того, составляя рацион для стройности и здоровья и планируя похудение лица, важно соблюдать следующие правила:
выпивать ежедневно не менее девяти стаканов (180 мл) простой чистой негазированной воды;
чтобы щеки похудели, следует полностью отказаться от алкоголя;
есть сырые фрукты и овощи не менее шести раз в день (отдельно или в составе блюд);
увеличить потребление кальция (не менее 1200 мг в день, посоветуйтесь с доктором по поводу объема и источников!);
максимально ограничить употребление соли и сахара;
посещать баню, сауну (если нет противопоказаний) и регулярно проводить тренировки на растяжку — это улучшает кровоснабжение и эластичность мышц, в том числе и лица.
Как похудеть в лице: специальные массаж, маски и упражнения
Утренний массаж, чтобы щеки похудели
Борется с лишними подбородками и обвисающими щеками. Небольшое и не очень толстое махровое полотенце смочить в теплом настое ромашки, шалфея, липы, тысячелистника (для приготовления настоя 1 ст л измельченных сухих трав залить стаканом кипятка, оставить на 20 мин, процедить). Сделать несколько резких движений на манер гармошки, резко разводя концы полотенца в стороны, чтобы ткань хлопала по подбородку.
Для лучшего действия «травяные» дни можно чередовать с «солеными». В этом случае полотенце для массажа смачивают в крепком соляном растворе (1 ст. л. морской или йодированной соли на 1 литр воды). Важно учитывать тип кожи: для сухой кожи и кожи с видимыми капиллярами раствор должен быть менее крепким и комнатной температуры, а для нормальной и жирной раствор можно сделать более концентрированным и горячим.
После процедуры нанесите на лицо и шею подходящий для вашей кожи крем.
Маска для похудения лица
Состав: для жирной кожи используется база из живых дрожжей, лимонного сока и яичного белка (все смешать до желаемой консистенции); для сухой и нормальной кожи к базе добавляются овсяные хлопья, отруби и 2-3 капли ретинола.
Процесс: нанести состав на лицо, шею и область декольте (2-3 слоя). Лечь, запрокинув голову, чтобы напрячь область подбородка. Смыть через 15 минут. Маску необходимо делать раз в неделю.
Упражнения для борьбы со вторым подбородком
Помимо укрепления мышц лица и шеи вы также укрепите шейный отдел позвоночника. Мастера лицевого фитнеса рекомендуют делать зарядку для лица перед зеркалом, предварительно намазав проблемные участки кремом или протерев лосьоном.
1. Двигаем челюстью. Максимально запрокинуть голову, выдвинуть подбородок вперед и стараться захватить нижней губой верхнюю.
2. Сомкните зубы. Оттяните вниз нижнюю губу.
3. Опустите уголки рта и сильно напрягите мышцы шеи, затем расслабьтесь.
4. Подоприте подбородок кулачком. С силой опускайте голову и мешайте себе же рукой. Движения могут быть как вверх-вниз, так и боковые.
5. Сопротивление в обратном направлении. Опустить голову (желательно коснуться подбородком ямочки между ключицами), сцепить руки на затылке, поднимать с силой голову и давить навстречу руками.
6. Склонить голову к левому плечу, чтобы коснуться его ухом. Правую руку положить на правый висок. Наклонять голову к правому плечу, преодолевая сопротивление руки. То же проделать в обратном направлении.
7. Наклонить голову и попеременно тянуться подбородком к правому и левому плечу.
8. Повернуть голову вправо, положить ладонь на левую щеку и повернуть голову влево — через встречное сопротивление давящей ладони. Поменять руки и направление.
Делать по 5-10 раз в каждую сторону.
Еще 5 способов заставить лицо похудеть
Следите за осанкой
Несмотря на неочевидную связь, привычка сутулиться часто становится причиной пухлого лица и появления второго подбородка. Простое перераспределение веса, контроль за расправленными плечами, поднятым подбородком и глубоким дыханием способны принести удивительные результаты буквально за неделю.
Поменяйте подушку
Чтение лежа на спине может быть привычкой, полезной для интеллекта, но скорее вредной для тех, кто стремится к похудению лица. Пышная подушка во время отдыха и сна способствует ослаблению лицевой мускулатуры и появлению ненавистных дополнительных подбородков, а также отеков. Выход: читать в кресле, а спать на тоненькой подушке, ортопедической подушке или вовсе без подушки.
Правильно стригитесь
Неудача на голове способна испортить и идеальные внешние данные, поэтому не испытывайте судьбу, если прекрасно знаете свои слабые места. Пухлому, тяжеловатому лицу противопоказаны боб и каре в стиле немого кино (по нижние скулы или выше), а также короткие «плоские» стрижки. Подобрать форму прически и трюки с окрашиванием, визуально делающие лицо более худым и тонким, поможет мастер парикмахерского искусства.
Не пренебрегайте живописью
Если щеки заметнее, чем хотелось бы, выбирайте более светлые тона помады: темный макияж губ подчеркивает недостатки лица и делает его зрительно старше, а вот спокойный, нейтральный оттенок, наоборот, добавляет свежести образу. Скульптурируйте область вокруг глаз и скулы при помощи тональных средств и румян — при умелом обращении консилер дает возможность буквально сбросить с лица лишнее. Увы, после умывания чары рассеются, но тем не менее!
Доверьтесь косметологу
Инъекционные и более операционные методики — это, пожалуй, острова последней надежды, но в арсенале современных специалистов есть технологии, позволяющие сделать лицо более худым и без того, чтобы что-то отрезать или вколоть. Например, хорошие результаты дает скульптурирующий массаж руками опытного специалиста или аппаратное изометрическое сокращение лицевых мышц. Подобные процедуры имеет смысл делать курсами, чтобы добиться максимально заметного и стойкого эффекта. Хорошем подспорьем станут специальные кремы с дренажным и подтягивающим действием, но не ждите от них слишком многого: сами по себе кремы, даже самые дорогие, не заставят похудеть лицо и не превратят щечки Рене Зеллвегер в скулы Марлен Дитрих.
Лицо похудело! А что дальше?
Итак, теперь вы полностью подкованы в вопросе, как быстро похудеть в лице. Однако, помните, что при резком похудении лицо вряд ли будет сразу выглядеть свежее и моложе — ведь кожа после «сдутия» не способна сократиться в мгновение ока. А стало быть — имеет смысл сходить к косметологу и поинтересоваться, какие маски и какие процедуры помогут вам (с учетом вашего типа кожи, возраста и прочих исходных данных) увеличить эластичность кожи, а также придать ей «цветущий» и здоровый вид.