Как похудеть в лице: щеки, сдувайтесь!

Не ждите у моря погоды, объявите бой щекам и второму подбородку прямо сегодня, и выучите уже наконец забавные, но эффективные упражнения для похудения щек. Итак, как быстро похудеть в лице? Изучаем варианты, предлагает woman.ru.

Пухлые щечки могут казаться милыми кому угодно — но, как правило, не их обладательницам.

Три причины, заставляющие лицо выглядеть полным

Лишний вес

На щеках и скулах, а также около висков и в районе шеи легко накапливается подкожный жир — нередко в количествах, меняющих черты до неузнаваемости.

Деформационное старение

Связано не столько с возрастом, сколько со степенью дегенеративных нарушений лицевой мускулатуры и кожного покрова. Факторы риска — наследственность, курение, гормональные нарушения. Ткани становятся дряблыми, рыхлыми, обвисают, лицо выглядит полным и одутловатым.

Отечность

Нарушения графика жизнедеятельности, недостаток сна и свежего воздуха, сидячий замкнутый образ жизни, злоупотребление алкоголем, а также простыми углеводами и солью, болезни выводящих систем и щитовидной железы часто приводят к тому, что тонкая кожа лица задерживает жидкость. В этом случае собственно похудение лица может и не требоваться, достаточно восстановить дренаж и наладить обменные процессы. Конечно, при содействии врача.

Как похудеть в лице: поможет ли диета?

Для начала о плохом: физически, химически и технически невозможно заставить похудеть точечно какую-то одну часть тела. Как правило, все недостатки диеты и образа жизни в первую очередь проявляются именно на лице, и чем старше мы становимся, тем более явной становится эта зависимость. Однако есть и хорошая новость: результат любых позитивных изменений, как правило, становится виден в первую очередь в зеркальце из косметички.

Считается, что больше других мечтают чтобы их щеки похудели, женщины типа «яблоко» (так называемый абдоминальный тип ожирения, при котором отложения концентрируются вокруг талии и медленнее всего оттуда изгоняются — похудеть в ногах уже удалось, а талия так и не «прорезалась», и щеки никуда не делись).

В основе такого печалящего явления лежат генетические особенности фигуры, определяющие структуру тела и его отдельных частей. Чаще всего «проблема щек» не связана с собственно мягкими тканями, в ее основе лежат особые пропорции лица, расположение костей черепа и прочее.

Даже у очень худого человека лицо может оставаться широким и крупным — в этом случае следует положиться на средства косметической маскировки. Похудение лица — неизбежное следствие похудения в целом. В том случае, если предпринимаемые меры по избавлению от лишнего веса систематизированы и продуманы, лицо неминуемо похудеет, хотя, возможно, на то, чтобы до него «дошло» действие диеты, понадобится какое-то время.