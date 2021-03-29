За год минус 40 килограммов: женщина раскрыла секрет похудения

Жительница австралийского Перта за год похудела на 40 килограммов. Леа Фрагомени призналась, что решила изменить свое тело из-за ухудшения самочувствия после рождения девочек-двойняшек. О секрете ее диеты написал местный портал 7News.

28-летняя медсестра отметила, что всегда страдала от избыточного веса. Однако настоящие проблемы начались у женщины после рождения детей — четырехлетнего Исайи и двухлетних близнецов — Мии и Айлы. Ее вес во время второй беременности достиг своего пика — 127 килограммов. После родов ситуация ничуть не улучшилась, ведь все свои беды Леа заедала чипсами, шоколадом и мучным.

Австралийская медсестра решила взять себя в руки в марте 2020 года, когда весила 112 килограммов. Мотивацией для нее стало желание быть хорошей матерью для своих детей. Женщина исключила из рациона вредную пищу, стала считать калории и больше ходить пешком.

Instagram @lighter.side.of.leah

В итоге это стало давать результаты — за год благодаря калькуляции калорий и постепенному наращиванию темпа упражнений ей удалось сбросить около 40 килограммов. Она сменила четыре размера одежды, и многие отмечают, что помолодела на десяток лет.

Леа Фрагомени в феврале 2021 года начала вести блог в Instagram. Там она рассказывает о своей истории, делится рецептами низкокалорийных блюд и мотивирует других женщин не бросать похудение.

«Я могу бегать вместе с детьми и впервые в жизни получаю удовольствие от физических упражнений, — рассказала она. — Я перестала прятаться за детьми и стесняться размеров на публике».



