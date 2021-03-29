Как приготовить постный майонез: пять простых рецептов

Разнообразьте меню к Великому посту и заправьте салаты, овощи или рыбу домашним майонезом без яиц. Эти рецепты пригодятся не только постящимся, но и тем, кто хочет похудеть или снизить уровень вредного холестерина.
Постный майонез без яиц
- 1 стакан готовой белой фасоли
- 100-150 мл рафинированного растительного масла
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- Соль и сахар – по вкусу
- Измельчите фасоль до состояния однородной пасты с помощью блендера или ступки. Чем белее фасоль, тем белее будет соус.
- Добавьте соль, сахар, горчицу и масло. Если блендера нет, взбивайте смесь венчиком или вилкой. При желании соус можно приправить тертым чесноком: вкус получится более насыщенным и ярким.
Совет: Во время приготовления важно использовать достаточно масла, иначе у вас получится паштет из фасоли. Это постное блюдо тоже имеет приятный вкус, но приправить им вареники, овощи или салат не выйдет.
Постный майонез в домашних условиях
- 80 мл жидкости от консервированного горошка
- 250 мл рафинированного растительного масла
- 1/2 ч. л. соли
- 1 ч. л. сахара
- 1 ст. л. неострой горчицы
- 1 ст. л. яблочного уксуса или лимонного сока
- В стакан блендера влить рассол, добавить соль, сахар, горчицу и уксус.
- Взбить до пены погружным блендером и, тонкой струйкой вливая масло, продолжать взбивать до загустения.
- После того, как масса загустеет, переложить ее в банку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
Постный майонез в домашних условиях блендером
- 300 г шелкового тофу
- 2 ч. л. дижонской горчицы
- 1/2 шт. лайма
- 1 ч. л. соли
- 5 г сахара
- Положите тофу в чашу блендера и слегка разомните его.
- Добавьте горчицу, чайную ложку соли без верха, сахар (или чуть-чуть заменителя). В качестве кислой составляющей можно использовать столовый уксус, лимонный или лаймовый сок.
- Тщательно взбейте майонез блендером.
- Должна получиться гомогенная, кремовая масса, напоминающая по структуре обычный майонез. На этом этапе попробуйте соус и по желанию добавьте больше специй.
Постный майонез: рецепт
- 70 г соевого молока
- 140 г кукурузного масла
- Соль – по вкусу
- Сахар – по вкусу
- 1 ч. л. без верха горчицы или по вкусу
- Уксус или сок лимона – по вкусу
- Налить соевое молоко и масло в стакан для взбивания.
- Взбивать погружным блендером в течении 1 минуты на самой высокой скорости.
- Добавить горчицу, соль, сахар, лимонный сок или уксус. Снова взбить.
Как сделать постный майонез: рецепт
- 1/2 стакана муки
- 1/2 стакана воды
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока или уксуса
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- В толстостенной кастрюле смешайте муку с водой, чтобы не было комочков, и варите на слабом огне до загустения.
- Охладите, добавьте остальные ингредиенты и взбейте блендером.
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