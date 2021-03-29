Семь главных трендов этой весны, которые преобразят ваш стиль

Мы уже успели познакомиться с основными тенденциями весны: на пике популярности будут пастельные тона, вязаные жилетки, тренчи и яркие пальто. А что насчет микротрендов? Ведь они играют не менее важную роль. Рассказываем о самых интересных деталях, которые помогут разнообразить ваш гардероб.

Огромные шляпы

Конечно, у многих большие шляпы ассоциируются с летом, а не с весной. Стильный головной убор — незаменимая составляющая пляжных образов. Однако в этом сезоне удивить своей шляпой можно не только во время отпуска. Выбирайте мягкие изделия с опущенными вниз полями. В тренде будут модели, похожие на шляпу-ведро, только намного больше. Важное замечание: идеальную шляпу обязательно украшает необычный принт.

Рыбацкие сандалии

Рыбацкие сандалии наверняка есть у ваших вторых половинок, пап или дедушек. В ближайшее время такой обувью обзаведутся и все поклонницы модных трендов. Грубые сандалии с закрытым носом уже можно увидеть на снимках фэшн-инфлюенсеров, которые мастерски сочетают их с легкими платьями или свободными джинсами.

Облегающие топы

Прекрасная новость для тех, кто устал от оверсайза. Скорее покупайте топы, которые облегают тело словно вторая кожа. Стильные вещицы уже красовались на показах известных дизайнеров, и теперь настало время вписать их в свой гардероб. Вы можете выбрать более спокойные оттенки или необычный принт — эффектно смотрится все.

Многочисленные вырезы

В основном этот тренд касается платьев. Длинные наряды с фигурными вырезами на талии или по всей длине — маст-хэв для всех модниц. Не бойтесь экспериментировать и удивлять смелым аутфитом окружающих. Ваш образ оценят по достоинству.

Корсетные топы

Ни для кого не секрет, что мода циклична и все тенденции из прошлого рано или поздно возвращаются. Этой весной мы вновь начнем носить корсетные топы из нулевых, которые смотрятся необычно и свежо. Обратите внимание на модели с квадратным декольте. Не хотите стеснять движения? Вязаные топы придут на помощь: они выглядят как корсеты, но по удобству сравнимы с самым уютным джемпером.

Шелковые платки

Кэрри Брэдшоу этот микротренд пришелся бы по душе. Весной шелковые платки, повязанные на голову, станут дополнением самых стильных аутфитов. Выбирайте яркие модели или отдавайте предпочтение платкам от любимых дизайнеров — Dior и Versace уже продемонстрировали, как дополнить образ такими аксессуарами. Еще один тренд из нулевых снова пришел в нашу жизнь.

Ромашки

В теплое время года цветы будут радовать вас не только на улице, но и на вашей одежде. Ромашки станут настоящим писком сезона. Этот милый и романтичный узор украсит шляпы, платья, топы, юбки, обувь… Список можно продолжать бесконечно. Серьги или кольца с ромашками также отлично впишутся в любой образ.



