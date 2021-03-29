«Из-за ботокса лицо перекосило»: читательница рассказала о страшных последствиях инъекций

Мне 40 лет, шесть из которых я ежегодно вкалывала по 100 единиц ботокса, вставляла филлеры и мезонити, отдавая по 500-700 евро, чтобы видеть в зеркале себя без единой морщинки. Но месяц назад после очередной омолаживающей процедуры у косметолога я не заметила положительного эффекта. Наоборот, утром область под глазом с одной стороны перекосило.

Признаюсь, первые звоночки, что мне пора заканчивать с инъекциями, были еще в прошлом году. Тогда наутро после уколов ботулотоксина я не смогла смотреть на яркий весенний свет. Более того, у меня болела голова и закладывало уши. Мигрень, кстати, беспокоила меня в течение всего 2020-го. По мнению невролога, это отдаленные последствия ежегодного отравления токсинами, но я пока не хочу это признавать.

С чего началось мое пристрастие к ботоксу? На этот вопрос мне сложно ответить. В 34 года после долгих лет лечения бесплодия у нас с мужем родилась долгожданная дочка. Мне бы радоваться, но из-за стресса я похудела на 20 килограммов. И когда крошке был месяц, увидела в зеркале 34-летнюю женщину с морщинами и уставшим видом. А этого не было в планах по созданию идеального семейного мира. И так как дочка была на искусственном вскармливании, я спокойно пошла к косметологу. На это меня вдохновил и муж, который следит за своим весом и внешним видом. Он привык, что рядом с ним красивая и ухоженная женщина.

Для первого раза я выбрала наименее вредный препарат, который применяют при лечении неврологических заболеваний, когда нужно расслабить мышцу больному. Все прошло идеально: я получила результат, который продержался полтора года. Но потом начала повторять инъекции чаще, поскольку эффект стал проходить быстрее. И это несмотря на то, что я четко соблюдала все инструкции: никаких бань, спорта, алкоголя, ведь все это позволяет быстрее выводить токсины, а соответственно, сокращает видимый эффект.

Когда уколов ботокса перестало хватать надолго, мы с косметологом стали добавлять филлеры и мезонити. Кстати, мы со специалистом — ровесницы. Возможно, именно поэтому я никогда не сомневалась в том, что другого пути нет. Раз мой косметолог делает такие же процедуры себе, значит, так надо. Я слепо доверяла всему, не искала информацию о возможных последствия в интернете и не прислушивалась к мнению обеспокоенных близких.

Как только я замечала морщинку, тут же бежала к косметологу за новой порцией инъекций. Средства на это были, а к взволнованным комментариям мужа и мамы я не прислушивалась.

Потом я родила сыночка, но радость омрачило изможденное отражение в зеркале. Однако тогда после инъекции в носослезную борозду у меня немного перекосило лицо. Это было заметно не всем, но близкие сразу обратили внимание, что во внешности что-то изменилось. Хоть и списали это на стресс. В результате я обратилась к неврологу, и ее слова меня шокировали: «Это все последствия ботокса. Но вы еще легко отделались. У одной из моих пациенток ботулотоксин под кожей разложился на шарики, и все лицо теперь в бугорках. Лишь операция частично помогла исправить ситуацию».

Вот тогда я по-настоящему испугалась, залезла в интернет на форумы и… застыла от ужаса. Какие страшные последствия творит ботокс, особенно с теми, кто как я, не знают меры: глухота, слепота, мигрени, перекосы лица. Две недели я провела в спортзале и регулярно ходила в баню, чтобы скорее вывести последнюю партию ботокса из организма. Здесь еще помогла пандемия. Все мы носили маски, и на улице никто не видел результатов неудачных инъекций. Кстати, у косметолога тоже проявились побочные эффекты: сильно закладывало уши, появились головные боли и тошнота. Поэтому она резко полюбила естественную красоту и увлеклась массажами.

Если было бы можно вернуть время назад, я бы не стала переживать из-за морщин и колоть ботокс. Считаю, что от телесных практик эффект был бы не хуже и уж точно дешевле. Сейчас косметолог работает с моей проблемой, обещает через два месяца все исправить. Да и мне уже 40 лет, а ботокс эффективен до того, как сформировались глубокие морщины.

Но все равно ужасно боюсь стареть. Чтобы избавиться от носогубных брылей и нависших век, лет через 10 планирую делать пластику. Хочу быть молодой и красивой мамой для своих детей.



