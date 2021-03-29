Папа и дочь: как отношения с отцом могут разрушить твою жизнь
Что не так с мужчиной, из которого не получилось хорошего отца? И что с этим делать, если такой мужчина — твой собственный папа или папа твоего ребенка?
Что не так с мужчиной, из которого не получилось хорошего отца? И что с этим делать, если такой мужчина — твой собственный папа или папа твоего ребенка?
Для начала давай выясним, на что вообще влияет отец. Может, ну его, и в голову не брать, раз достался нехороший? А может быть, его вовсе не было или ушел/умер, когда ты была крохой, и нет смысла об этом думать?
От отца и его поведения зависит, многое. Например,
Все эти наши «Не знаю, чего хочу. Боюсь/не желаю транслировать, что на самом деле чувствую. Не умею себя защищать. Болезненно воспринимаю эмоции других. Кажется, что меня игнорируют. Любовь следует заслужить. Быть хорошей, чтобы любили» — наследство от папы. Эмоционально холодного, отсутствующего или критикующего.
Был ли он сам энергичен, амбициозен, за что хвалил, что транслировал? Замечал ли победы дочери, или его внимание было направлено на ее малейшие промахи? Может быть, он старался ребенка «улучшить», потому что то, что «выросло» его не устраивало в принципе, злило, и он это не скрывал? «Ты толстенькая, ешь меньше!». «Рыжая-бесстыжая, как же ты на бабку свою похожа!». «Замуж тебя, конечно, не возьмут, но ничего…Зато ты не дура».
Отец транслирует девочке еще одну
Отвергаемая в детстве девочка, когда вырастает, липнет к мужчинам ускользающим. Например, пьющим. Или женатым, или тем, кто плохо относится, открыто изменяет, к нервотикам с их эмоциональными качелями, к эмоционально отстраненным. Или к тем, кто старше раза в три. Это же напоминает детство и взаимоотношения с папочкой…
Девочка понимает, исходя из сценария, предложенного отцом, что «любовь — это боль». Нормальные теплые отношения кажутся ей пресными. Она не знает себе цену и не доверяет миру. Особенно мужскому. Дальше она, став матерью, транслирует свои страхи собственным детям. Круг замкнулся.
«Идеальный» отец, боготворящий дочь — это тоже не здорово. Он не показал мир в правдивом свете. В итоге девушка проводит долгие годы в поиске идеала, выдвигает слишком высокие требования к мужчинам. Ей трудно полюбить кого-то кроме папы.
Бывает, что выбирает партнера по внешнему сходству с отцом. Или — того, кто хорош как отец, но ужасен в роли мужа.
Почему не из всех мужчин получаются хорошие отцы?
Существует психологическая связь между сформированностью отцовского чувства и уровнем зрелости мужчины.
Взрослые отцы (старше тридцати) чаще эмпатируют ребенку, опекают его. Ранжируют жизненные ценности, предоставляя семье и детям первые места.
Но возраст не решает всё.
Такой папа — инфант. В том смысле, что не повзрослел. Он соревнуется с собственным ребенком за внимание жены/мамы, критикует и стремится его переделать.
Часто в равнодушии отца виновата женщина. «Отойди, не мешай, иди, работай, я сама», — говорит мужу. «Окей, отойду». Поскольку гена отцовства не существует, мужчина так и не привязывается к ребенку.
Если замечаешь, что с твоей самооценкой что-то не так, что ты
Запиши на листе бумаги. Рукой! В этих воспоминаниях важны разные мелочи, вроде реакций папы на то, что ты не понимаешь объяснений теоремы, на твое новое платье и стрижку, его высказывания на темы твоей внешности, жизненных ориентиров, мальчиков.
Или мысленно или письменно «объяснись» с отцом. Скажи ему, что его ожидания — это плод его же ума. Ты ни при чем. Пусть забирает эти самые требования и ожидания обратно.
Представь их в виде тяжелого старого рюкзака, который отец тебе когда-то вручил без твоего на то согласия.
А следом представь свои ожидания насчет папы. Ведь ты тоже видишь какую-то идеальную картинку. Считаешь, что папа должен быть таким и сяким, а не тем, что достался тебе.
Теперь никто из вас никому ничего не должен. Ты – взрослый человек, все события твоей жизни зависят только от тебя. И еще от Случая, но точно не папы. Если тебе больше 18 лет, то все, что имеешь сегодня — результат твоего выбора, действий.
Если отец адекватен и идет на контакт, можно с ним поговорить. Такие разговоры двух взрослых людей, наедине, имеют огромное терапевтическое значение.
Только если удастся обойтись без упреков и обвинений.