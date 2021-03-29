Папа и дочь: как отношения с отцом могут разрушить твою жизнь

Для начала давай выясним, на что вообще влияет отец. Может, ну его, и в голову не брать, раз достался нехороший? А может быть, его вовсе не было или ушел/умер, когда ты была крохой, и нет смысла об этом думать?

От отца и его поведения зависит, многое. Например, внутреннее ощущение самоценности, проявление «Я». Особенно это заметно в девочках, пишет «Лиза».

Все эти наши «Не знаю, чего хочу. Боюсь/не желаю транслировать, что на самом деле чувствую. Не умею себя защищать. Болезненно воспринимаю эмоции других. Кажется, что меня игнорируют. Любовь следует заслужить. Быть хорошей, чтобы любили» — наследство от папы. Эмоционально холодного, отсутствующего или критикующего.

«Руку отца» мы видим в проблемах девочки в построении отношений — и партнерских, и любовных, и профессиональных. Он влияет на наши достижения в жизни. Повышает уровень тревожности. Его голос доносится из установок и убеждений, связанных с карьерой, материнством, замужеством и принятием себя, как женщины.

Был ли он сам энергичен, амбициозен, за что хвалил, что транслировал? Замечал ли победы дочери, или его внимание было направлено на ее малейшие промахи? Может быть, он старался ребенка «улучшить», потому что то, что «выросло» его не устраивало в принципе, злило, и он это не скрывал? «Ты толстенькая, ешь меньше!». «Рыжая-бесстыжая, как же ты на бабку свою похожа!». «Замуж тебя, конечно, не возьмут, но ничего…Зато ты не дура».