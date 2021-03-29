Поздравляем! ⟩ Лучший пекарь Эстонии и модель Сандра Дашкова станет матерью в третий раз
Сандра Дашкова, завоевавшая титул лучшего пекаря Эстонии, заявила в Instagram, что ждет пополнения в семье.
Сандра Дашкова, завоевавшая титул лучшего пекаря Эстонии, заявила в Instagram, что ждет пополнения в семье.
Помимо прекрасных кулинарных навыков, Сандра Дашкова также добилась больших успехов в конкурсах красоты. В 2011 году Дашкова представляла Эстонию на международном конкурсе. В 2018 году женщина стала лучшим пекарем Эстонии, пишет Elu24.
Всегда веселая и яркая, Дашкова любит готовить вместе с двумя замечательными дочками. Приготовление восхитительных блюд часто можно увидеть в ее Instagram @sandyvoncandy. А теперь, следует ожидать появления еще одного маленького помощника на кухне.
«Загружаю ребенка №3 ...» - подписывает Дашкова пост с красивой фотографией и объявляет, что ожидается пополнение в семье. Искренне поздравляем!