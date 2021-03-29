Возраст, внешность и характер не имеют отношения к сексуальности: мнение Михаила Лабковского

Когда девушке 20 лет, ей море по колено, она себе нравится, она никого не боится, она сама выбирает, кого хочет, она посылает мужиков направо и налево. Вопрос, что с ней такое случается через 15 лет, что ее просто не узнать? Появляется какая-то убогость, она сама себе не нравится, она начинает бегать по косметическим салонам и пластическим хирургам, и всему этому одна причина - патологическое желание удержать молодость и наконец понравиться.

Типичная походка женщины в возрасте 35+ — стопы носками вовнутрь, спина ссутулена. Походка получается неуверенная. Женщина начинает все больше краситься, использовать все больше косметики, так как она стесняется своего настоящего лица. Хорошо, если этим ограничивается, но бывают и тяжелые случаи, когда женщина начинает с легких косметических процедур, потом переходит к более серьезным, а заканчивается все чередой операций. На самом деле это тяжелая патология — подвергать себя физическому насилию, позволять себя изрезать без каких-либо медицинских показаний. Одно дело, когда операция необходима для сохранения здоровья или жизни. Но тут-то таких показаний нет.

Но неприятный сюрприз состоит в том, что все эти способы ухватиться за молодость, удержать ее любой ценой, не срабатывают. И вот почему.