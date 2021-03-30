Дурной тон: восемь модных ошибок, которые совершает каждая женщина

Резинка — это не браслет, поэтому не нужно носить ее на руке. Прежде всего, это показатель вашей лени. Можно поспорить, что у вас в сумочке найдется место для маленькой резинки. К сожалению, этим правилом пренебрегает большинство женщин. Обратите внимание: так делают не только «простые смертные», но и знаменитости. Но это не значит, что нужно им подражать.