ТОП-5 диет звезд, которые похудели до неузнаваемости

Специалист отметила, что с мясными продуктами и рыбой тоже следует быть осторожнее, так как чрезмерное употребление белка для организма не менее вредно, чем его дефицит.

Диетолог также оценила режим питания певицы, который предполагает всего лишь двухразовый прием пищи в день, причем последний должен быть не позднее 15:00. По мнению медика, такое расписание подходит далеко не каждому человеку, как, собственно, и сам рацион звезды.

Маргарита Симоньян и хачапури по утрам

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сбросила два десятка килограммов после третьей беременности. По ее словам, такой «минус на весах» случился благодаря специальному режиму питания: всего два приема пищи в день: завтрак с 11:00 до 13:00 и ужин в 17:00.

«На завтрак я ем все, что хочу. Абсолютно все, что хочу. Печеное, жареное, копченое, хлеб, пиццу, хачапури, пельмени. Хочу хлеб — ем хлеб», — рассказала Симоньян.

В 17:00 главред издания есть только белковые продукты. По ее словам, высчитывать порцию белка на ужин — бесполезное занятие. Главное, чтобы это был просто небольшой кусочек мясного стейка, рыбки, куриной грудки или одна котлета. Вино и пиво до и после 17:00 — не запрещены, так же как и несладкие кофе и чай.

Эндокринолог-диетолог Татьяна Филиппова объяснила, что диета Симоньян подразумевает ограничение в питании — а именно, лишь два приема пищи в день.

«Данный режим питания некоторым людям может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, если имеются какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или другие проблемы», — рассказала доктор.

Также по словам специалиста такие редкие приемы пищи могут повлечь за собой срывы. Ведь есть лишь два раза в день могут далеко не все. Диетолог считает, что для Симоньян подобные ограничения — не проблема из-за индивидуальных особенностей.

А вот легкий белок на ужин, по словам эксперта — правильный выбор. Татьяна Филиппова добавила, что регулярные физические нагрузки в случае диеты Маргариты Симоньян не требуются.

Александр Семчев и злость на самого себя

Известный актер Александр Семчев похудел сразу на 100 килограммов. По словам 50-летнего артиста, добиться такого результата ему помог сознательный переход на здоровое и диетическое питание.

«Я худел по одному дневнику, который нашел в интернете. Мысленно делил тарелку на три части», — рассказал он.

По словам Семчева, он придерживался интуитивного питания. Главными блюдами в его рационе стали курица на пару, индейка, рыба и салаты из свежих овощей.

Артист посоветовал своим фанатам, которые хотят добиться такого-же результата, пить воду для усиления метаболизма, и чередовать куриную грудку с индейкой и рыбой.