Разгрузочный день на гречке: минус – 2 килограмма, плюс – хорошее настроение

Одним из таких дней является разгрузочный день на гречке. В чем его польза и как его проводить — расскажем подробно.

В рейтинге лучших разгрузочных дней для похудения разгрузочный день на гречке занимает одной из «призовых» мест. Почему? Во-первых, благодаря полезности самого продукта. Судите сами: в гречке содержится масса полезных веществ, таких как магний, медь, железо, калий, йод, которые вы не сможете найти ни в одной другой крупе. Кроме того, гречка является источником витаминов группы В и РР. В ней содержится такой полезный элемент как рутин — вещество, которое чрезвычайно полезно для сосудов и сердца.

Еще один ценный микроэлемент в гречке — лизин, именно он отвечает за усвоение кальция в организме. Особенность этой аминокислоты в том, что самостоятельно организм ее вырабатывать не может, поэтому потребление гречки является делом практически принципиальным. 5

Кроме того, гречка славится содержанием большого количества пищевых волокон, которые необходимы для улучшения пищеварения, очищения и восстановления нормальной работы кишечника.

Витамины группы В в гречке укрепляют устойчивость организма к различным стрессам, а также улучшают состояние ногтей, кожи и волос. Гречневая каша обладает низким гликемическим индексом, что позволяет легко утолять голод, но при этом не пополнять запасы жира.

Самым распространенным видом разгрузочного дня на гречке является комбинация ее с кефиром. Так как такой рецепт обладает слабительным эффектом, то разгрузочный день лучше провести в условиях, когда вам не нужно бежать на деловую встречу или выступать со сцены. 5

А во-вторых, разгрузочный день на гречке дает один из лучших результатов в плане похудения — до 2 потерянных кило за день. Кстати, по этой же причине и гречневая диета — одна из самых популярных.

Лучший рецепт приготовления гречки для разгрузочного дня

Разгрузочный день на гречке — это приятное исключение из правила, что всякое монопитание, пусть даже и однодневное, это всегда страшный дисбаланс необходимых организму веществ. В случае с гречкой — дисбаланс не такой уж страшный.

Как правильно готовить гречку для разгрузочного дня? Главная особенность гречневой разгрузки — в способе приготовления этого продукта.

Для разгрузочного дня на гречке крупу ни в коем случае не надо варить. Только запаривать! 5

Например, с вечера вы заливаете одну часть гречневой крупы двумя частями крутого кипятка и оставляете набухать до утра. И никаких «проделов»! Для диетического питания и разгрузочных дней на гречке подходит только цельное зерно — «ядрица».

Сколько гречки можно съесть за один разгрузочный день? Теоретически можно есть столько гречи, сколько «влезет». Но поскольку она должна быть без соли, масла, молока, соусов и любых других приправ — будьте покойны, много в вас вряд ли влезет. Желательно съедать 1 чашку запаренной гречки каждые 2-3 часа. Кроме того, за день необходимо выпивать около 2 л чистой воды без газа.

Как провести разгрузочный день на гречке и кефире

Мы уже упомянули, что одним из наиболее результативных вариантов разгрузочного дня на гречке является день на гречке и кефире. Крупу для такого дня тоже придется приготовить заранее:

Накануне с вечера залейте двумя стаканами кипятка 250 г гречки, накройте крышкой и оставьте емкость на ночь, завернутой в несколько полотенец или салфеток. При этом ни о каких добавках к крупе речи не идет. Наутро разделите полученную кашу на 4-5 порций и в течение всего дня наслаждайтесь ею через равные промежутки времени, непосредственно во время еды дополняя гречку кефиром.

Кефир должен быть не жирным (не более 1 % жирности).