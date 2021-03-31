Вещи, которые смывают в унитаз лишь горе-хозяйки

Вопреки распространенному мнению, бумажные полотенца имеют более плотную структуру, чем туалетная бумага. Из-за этого им куда сложнее раствориться в воде.
Расчесав шевелюру, хозяйки нередко выбрасывают волосы в унитаз. И очень зря: ведь спутанные волосы легко прилипают к остальным предметам, смытым по глупости ранее, что точно приведет к засору.
Женские средства личной гигиены
Прокладки и тампоны обладают впитывающим свойством. Попав в воду, они разбухнут, увеличатся в размере и будут мешать потоку воды пройти.
Они не могут раствориться в воде, а вот накопиться и застрять в трубе - запросто.
Мало того что некоторые продукты оставляют разводы и грязь на стенках унитаза, так вдобавок к этому они еще и провоцируют засор. В частности, в унитаз не стоит выбрасывать разбухшие листья заварки, макароны и рис.